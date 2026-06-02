Грамотная речь обеспечивает высокую успеваемость школьников, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость школьников, заявил Владимир Путин.
- По его словам, предметы "русский язык" и "литература" влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей и сказываются на воспитании и обучении детей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость школьников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти предметы (русский и литература - ред.) прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей... сказываются на воспитании и обучении детей, поскольку уровень владения русским языком, грамотная речь, способность читать и понимать текст во многом обеспечивают высокую успеваемость школьника по всем другим предметам", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.