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Грамотная речь обеспечивает высокую успеваемость школьников, заявил Путин - РИА Новости, 02.06.2026
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16:03 02.06.2026 (обновлено: 16:47 02.06.2026)
Грамотная речь обеспечивает высокую успеваемость школьников, заявил Путин

Путин: уровень владения русским языком обеспечивает успеваемость школьников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость школьников, заявил Владимир Путин.
  • По его словам, предметы "русский язык" и "литература" влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей и сказываются на воспитании и обучении детей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость школьников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти предметы (русский и литература - ред.) прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей... сказываются на воспитании и обучении детей, поскольку уровень владения русским языком, грамотная речь, способность читать и понимать текст во многом обеспечивают высокую успеваемость школьника по всем другим предметам", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.
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