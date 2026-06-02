Путин рассказал о разработке модуля по русскому языку для вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин объявил о начале разработки учебного модуля «Русский язык как государственный» для вузов.
- Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, предметом изучения здесь станут, в том числе, конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.