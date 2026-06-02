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Путин рассказал о разработке модуля по русскому языку для вузов - РИА Новости, 02.06.2026
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16:00 02.06.2026 (обновлено: 16:49 02.06.2026)
Путин рассказал о разработке модуля по русскому языку для вузов

Путин: разработка модуля "Русский язык как государственный" скоро начнется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин объявил о начале разработки учебного модуля «Русский язык как государственный» для вузов.
  • Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
"В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный", - сказал Путин в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По его словам, предметом изучения здесь станут, в том числе, конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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