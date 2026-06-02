Путин рассказал о разработке модуля по русскому языку для вузов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов начнется в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, предметом изучения здесь станут, в том числе, конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.