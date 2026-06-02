Филиппины пригласили Путина посетить саммит АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филиппины направили президенту России Владимиру Путину приглашение посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.
- Саммит АСЕАН ожидается в Маниле 10-12 ноября.
- Филиппинская сторона пока не получила ответа на приглашение.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), рассказал РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.
"Насколько я помню, его (официальное приглашение на имя Путина. — Прим. ред.) направили в прошлом году или в начале текущего года", — сказал посол агентству, комментируя эту тему.
Дипломат уточнил, что филиппинская сторона пока не получила ответа на приглашение.
"Мы ожидаем ответ МИД (России. — Прим. ред.) или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну", — добавил он.