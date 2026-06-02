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Филиппины пригласили Путина посетить саммит АСЕАН - РИА Новости, 02.06.2026
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03:02 02.06.2026 (обновлено: 10:30 02.06.2026)
Филиппины пригласили Путина посетить саммит АСЕАН

Филиппины направили приглашение Путину посетить ноябрьский саммит АСЕАН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филиппины направили президенту России Владимиру Путину приглашение посетить страну для участия в ноябрьском саммите АСЕАН.
  • Саммит АСЕАН ожидается в Маниле 10-12 ноября.
  • Филиппинская сторона пока не получила ответа на приглашение.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), рассказал РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.
Саммит АСЕАН ожидается в Маниле, столице Филиппин, 10-12 ноября. В эти дни под эгидой АСЕАН пройдет ряд мероприятий, в том числе сессии с отдельными государствами — партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит — общая встреча лидеров государств АСЕАН и их диалоговых партнеров.
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"Насколько я помню, его (официальное приглашение на имя Путина. — Прим. ред.) направили в прошлом году или в начале текущего года", — сказал посол агентству, комментируя эту тему.
Дипломат уточнил, что филиппинская сторона пока не получила ответа на приглашение.
"Мы ожидаем ответ МИД (России. — Прим. ред.) или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну", — добавил он.
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