Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Возможны корректировки в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.