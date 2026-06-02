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Пропавший в Крыму студент не доехал до института в день исчезновения - РИА Новости, 02.06.2026
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15:38 02.06.2026
Пропавший в Крыму студент не доехал до института в день исчезновения

Зуянов: пропавший в Крыму студент не доехал до института в день исчезновения

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкГоры Крыма
Горы Крыма - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент Александр Скрипников пропал в Крыму 25 мая, должен был поехать в институт за документами, но так и не доехал.
  • Поиски Скрипникова ведутся в горах, в районе ущелья Уч-Кош, планируется расширение зоны поиска и привлечение кинологов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Пропавший в Крыму студент Александр Скрипников в день исчезновения должен был поехать в институт чтобы забрать документы, сообщил РИА Новости руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.
Ранее сообщалось, что Скрипников пропал 25 мая. Его уже неделю ищут в горах. Работу осложняет непростой рельеф местности.
"Александр - студент, характеризуется отлично, дома никаких проблем не было. Учится в Симферополе, на геофаке. В день исчезновения сказал маме, что поедет в институт забирать документы, но так туда и не доехал", - сказал Зуянов.
По его словам, свидетели видели парня в районе ущелья Уч-Кош.
"Далее ничего не известно. Поиски продолжаются. На завтра намечен выезд кинологических расчетов в зону проведения поиска, будут осматриваться тропы. Зона поиска будет расширена", - сказал Зуянов.
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