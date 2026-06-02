Пропавший в Крыму студент не доехал до института в день исчезновения

Краткий пересказ от РИА ИИ Студент Александр Скрипников пропал в Крыму 25 мая, должен был поехать в институт за документами, но так и не доехал.

Поиски Скрипникова ведутся в горах, в районе ущелья Уч-Кош, планируется расширение зоны поиска и привлечение кинологов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Пропавший в Крыму студент Александр Скрипников в день исчезновения должен был поехать в институт чтобы забрать документы, сообщил РИА Новости руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.

Ранее сообщалось, что Скрипников пропал 25 мая. Его уже неделю ищут в горах. Работу осложняет непростой рельеф местности.

"Александр - студент, характеризуется отлично, дома никаких проблем не было. Учится в Симферополе , на геофаке. В день исчезновения сказал маме, что поедет в институт забирать документы, но так туда и не доехал", - сказал Зуянов.

По его словам, свидетели видели парня в районе ущелья Уч-Кош.