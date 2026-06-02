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Студента неделю ищут в горах Крыма - РИА Новости, 02.06.2026
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13:02 02.06.2026
Студента неделю ищут в горах Крыма

Шандибаева: пропавшего студента из Ялты неделю ищут в горах на юге Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкГоры Крыма
Горы Крыма - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент из Ялты Александр Скрипников пропал 25 мая, его местонахождение неизвестно.
  • К поискам студента в горно-лесной местности присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы.
  • Поисковые работы осложняются непростыми погодными условиями и сложным рельефом местности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Пропавшего студента из Ялты Александра Скрипникова неделю ищут в горах на южном берегу Крыма, к поискам присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы поискового отряда "ЛизаАлерт" Крым Нина Шандибаева.
"Местонахождение Александра неизвестно с 25 мая. Согласно полученной записи с камер видеонаблюдения, он направлялся в сторону леса. Его поиски ведут в горно-лесной местности, осматриваются туристические тропы и окрестности. К поискам также присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы", - сказала Шандибаева.
По ее словам, Александру 20 лет, он студент.
"Поиски ведут в непростых погодных условиях. Работу осложняет непростой рельеф местности - густой лесной массив, труднопроходимые заросли и крутые каменные подъемы. Пока остается хотя бы малейший шанс найти Александра, работа не останавливается", - сказала Шандибаева.
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