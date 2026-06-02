Студента неделю ищут в горах Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ Студент из Ялты Александр Скрипников пропал 25 мая, его местонахождение неизвестно.

К поискам студента в горно-лесной местности присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы.

Поисковые работы осложняются непростыми погодными условиями и сложным рельефом местности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Пропавшего студента из Ялты Александра Скрипникова неделю ищут в горах на южном берегу Крыма, к поискам присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы поискового отряда "ЛизаАлерт" Крым Нина Шандибаева.

"Местонахождение Александра неизвестно с 25 мая. Согласно полученной записи с камер видеонаблюдения, он направлялся в сторону леса. Его поиски ведут в горно-лесной местности, осматриваются туристические тропы и окрестности. К поискам также присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы", - сказала Шандибаева.

По ее словам, Александру 20 лет, он студент.