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В ПМР предложили открыть Русский дом в Приднестровье - РИА Новости, 02.06.2026
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15:13 02.06.2026 (обновлено: 15:14 02.06.2026)
В ПМР предложили открыть Русский дом в Приднестровье

Игнатьев: Тирасполь предлагает России открыть Русский дом в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тирасполь предлагает России открыть Российский центр науки и культуры в Приднестровье.
  • Молдавский парламент проголосовал за денонсацию соглашения о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе.
  • Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о денонсации соглашения, и РЦНК завершит работу в Кишиневе к началу июля.
ТИРАСПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Тирасполь предлагает России открыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Приднестровье, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы считаем целесообразным окончательно решить вопрос об открытии на территории Приднестровья полнофункционального Русского дома для всестороннего культурно-гуманитарного сотрудничества России и Приднестровья", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР также отметил, что данное решение поможет противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что РЦНК завершит работу в Кишиневе к началу июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Российский центр науки и культуры в Кишиневе действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.
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