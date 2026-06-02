Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тирасполь предлагает России открыть Российский центр науки и культуры в Приднестровье.
- Молдавский парламент проголосовал за денонсацию соглашения о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе.
- Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о денонсации соглашения, и РЦНК завершит работу в Кишиневе к началу июля.
ТИРАСПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Тирасполь предлагает России открыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Приднестровье, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что данное решение поможет противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что РЦНК завершит работу в Кишиневе к началу июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Российский центр науки и культуры в Кишиневе действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.
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27 мая, 03:04