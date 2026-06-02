"Все развалилось". На Западе раскрыли, что решили сделать против России - РИА Новости, 02.06.2026
02:16 02.06.2026 (обновлено: 03:25 02.06.2026)
"Все развалилось". На Западе раскрыли, что решили сделать против России

Политолог Крайнер: Запад готовит Балтийский регион как новый фронт против России

Учения НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Алекс Крайнер утверждает, что западные страны готовят Прибалтику в качестве еще одного фронта в конфликте против России.
  • Крайнер отмечает, что ранее Запад уже пытался открыть второй фронт против в Балтийском регионе, но попытка провалилась.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Западные страны готовят Прибалтику в качестве еще одного фронта в конфликте против России, утверждает политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Нет никаких сомнений, что Балтийский регион готовят как следующий фронт в конфликте против России. Ведь это не просто местный конфликт между Россией и Украиной, а конфликт, организованный Западом. <…> В этой связи примечательно, что <…> сразу после начала конфликта Запад ввел заранее подготовленные санкции — самый масштабный пакет санкций в истории. <…> Но теперь они проигрывают в конфликте, и совершенно очевидно, что у них нет способа это изменить", — отметил он.
По словам, Крайнера у западных стран уже была неудачная попытка открыть второй фронт против России.
"Мы знаем, что они уже пытались сделать Балтийский регион вторым фронтом, но все это развалилось после того, как Дональд Трамп вошел в Белый дом", — добавил эксперт.
Неделю назад глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у прибалтийских стран, входящих в НАТО, якобы достаточно сил, чтобы уничтожить российские базы ПВО в Калининградской области.
Также на прошлой неделе Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
