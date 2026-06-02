В Приамурье хирурги восстановили пациенту поврежденный пилой палец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хирурги Детской областной больницы Амурской области собрали один функционирующий палец из двух травмированных циркулярной пилой.
- Микрохирурги провели транспозицию, переместив один палец на культю другого.
- Операция прошла успешно, пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Хирурги Детской областной больницы Амурской области успешно собрали молодому парню один функционирующий палец из двух травмированных циркулярной пилой, сообщили в минздраве региона.
Пострадавший поступил с бытовой травмой в Свободненскую межрайонную больницу, где ему обработали раны, но сохранить кисть не удалось: четвертый палец был разрушен, а второй утратил сустав и костную опору. Микрохирурги провели консилиум и решили собрать из двух нефункционирующих пальцев один полноценный.
"Мы переместили второй палец, начиная от середины основной фаланги, на культю четвертого пальца. В результате вместо двух поврежденных частей пациент получил один палец, способный выполнять опорную и хватательную функции", – приводятся в сообщении слова директора микрохирургического центра АОДКБ, травматолога-ортопеда Сергея Дударикова.
Подобные вмешательства называют транспозицией, обычно их применяют при врожденных дефектах или утрате большого пальца. В этом случае ткани соединили так, чтобы вернуть пострадавшему возможность брать предметы.
Операция прошла успешно, пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо, добавили в минздраве.