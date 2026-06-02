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В Приамурье хирурги восстановили пациенту поврежденный пилой палец - РИА Новости, 02.06.2026
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09:50 02.06.2026 (обновлено: 10:58 02.06.2026)
В Приамурье хирурги восстановили пациенту поврежденный пилой палец

В Приамурье хирурги собрали пациенту палец из двух травмированных пилой

© Фото : Министерство здравоохранения Амурской области/ВКонтактеРука с восстановленным пальцем после травмы циркулярной пилой в Амурской области
Рука с восстановленным пальцем после травмы циркулярной пилой в Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Амурской области/ВКонтакте
Рука с восстановленным пальцем после травмы циркулярной пилой в Амурской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хирурги Детской областной больницы Амурской области собрали один функционирующий палец из двух травмированных циркулярной пилой.
  • Микрохирурги провели транспозицию, переместив один палец на культю другого.
  • Операция прошла успешно, пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Хирурги Детской областной больницы Амурской области успешно собрали молодому парню один функционирующий палец из двух травмированных циркулярной пилой, сообщили в минздраве региона.
Пострадавший поступил с бытовой травмой в Свободненскую межрайонную больницу, где ему обработали раны, но сохранить кисть не удалось: четвертый палец был разрушен, а второй утратил сустав и костную опору. Микрохирурги провели консилиум и решили собрать из двух нефункционирующих пальцев один полноценный.
"Мы переместили второй палец, начиная от середины основной фаланги, на культю четвертого пальца. В результате вместо двух поврежденных частей пациент получил один палец, способный выполнять опорную и хватательную функции", – приводятся в сообщении слова директора микрохирургического центра АОДКБ, травматолога-ортопеда Сергея Дударикова.
Подобные вмешательства называют транспозицией, обычно их применяют при врожденных дефектах или утрате большого пальца. В этом случае ткани соединили так, чтобы вернуть пострадавшему возможность брать предметы.
Операция прошла успешно, пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо, добавили в минздраве.
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