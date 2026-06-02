В Приамурье хирурги восстановили пациенту поврежденный пилой палец

Рука с восстановленным пальцем после травмы циркулярной пилой в Амурской области

Рука с восстановленным пальцем после травмы циркулярной пилой в Амурской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Хирурги Детской областной больницы Амурской области собрали один функционирующий палец из двух травмированных циркулярной пилой.

Микрохирурги провели транспозицию, переместив один палец на культю другого.

Операция прошла успешно, пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Хирурги Детской областной больницы Амурской области успешно собрали молодому парню один функционирующий палец из двух травмированных циркулярной пилой, сообщили в минздраве региона.

Пострадавший поступил с бытовой травмой в Свободненскую межрайонную больницу, где ему обработали раны, но сохранить кисть не удалось: четвертый палец был разрушен, а второй утратил сустав и костную опору. Микрохирурги провели консилиум и решили собрать из двух нефункционирующих пальцев один полноценный.

"Мы переместили второй палец, начиная от середины основной фаланги, на культю четвертого пальца. В результате вместо двух поврежденных частей пациент получил один палец, способный выполнять опорную и хватательную функции", – приводятся в сообщении слова директора микрохирургического центра АОДКБ, травматолога-ортопеда Сергея Дударикова.

Подобные вмешательства называют транспозицией, обычно их применяют при врожденных дефектах или утрате большого пальца. В этом случае ткани соединили так, чтобы вернуть пострадавшему возможность брать предметы.