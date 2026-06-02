Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
- Президент Танзании прибудет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня, а в среду проведет переговоры с Путин в Москве.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В пятницу, это важно, Самия Сулуху Хассан примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. В частности, выступит на пленарном заседании и посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога", - сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.