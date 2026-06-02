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Лантратова надеется на объективную международную оценку преступлений ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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15:05 02.06.2026
Лантратова надеется на объективную международную оценку преступлений ВСУ

Яна Лантратова надеется на объективную международную оценку преступлений ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила надежду на объективную оценку международной общественностью преступлений ВСУ против мирных граждан России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова надеется на то, что международная общественность даст объективную оценку ежедневных преступлений ВСУ против мирных граждан России.
Федеральный омбудсмен отметила, что во вторник представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили место трагедии в колледже Старобельска.
"Я надеюсь, что сегодняшний приезд МККК именно на место трагедии, когда ему удалось увидеть, что никакой военной базы там не было, что там только находятся личные вещи детей, поговорить с родителями, которые это все подтверждают, приведет к тому, что, наконец, международная общественность даст объективную оценку страшным трагедиям, которые происходят против наших мирных граждан, к сожалению, в ежедневном формате", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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