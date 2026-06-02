Премия имени Льва Демина учреждена в Тамбовской области

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Тамбовской области учредили премию имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Льва Демина, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Этот закон приняла Тамбовская областная дума. Идею предложила общественная палата Тамбовской области. Ее поддержала комиссия по наградам и премиям, а затем и депутаты облпарламента.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Демина, а также отмечалось 65-летие первого полета человека в космос. В 1949 году Демин окончил в Тамбове авиационное училище связи и потом в течение многих десятилетий поддерживал связь с Тамбовщиной, неоднократно посещал регион, принимал участие в различных мероприятиях.

"Имя Льва Степановича Демина тесно связано с Тамбовской областью. Он автор многих мероприятий, таких как научные военно-технические конференции, выставки Центра подготовки космонавтов", – приводит пресс-служба слова председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина.