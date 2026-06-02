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Премия имени Льва Демина учреждена в Тамбовской области - РИА Новости, 02.06.2026
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Тамбовская область
 
15:19 02.06.2026
Премия имени Льва Демина учреждена в Тамбовской области

В Тамбовской области появится премия имени Героя Советского Союза Демина

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Тамбовской области учредили премию имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Льва Демина, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Этот закон приняла Тамбовская областная дума. Идею предложила общественная палата Тамбовской области. Ее поддержала комиссия по наградам и премиям, а затем и депутаты облпарламента.
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В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Демина, а также отмечалось 65-летие первого полета человека в космос. В 1949 году Демин окончил в Тамбове авиационное училище связи и потом в течение многих десятилетий поддерживал связь с Тамбовщиной, неоднократно посещал регион, принимал участие в различных мероприятиях.
"Имя Льва Степановича Демина тесно связано с Тамбовской областью. Он автор многих мероприятий, таких как научные военно-технические конференции, выставки Центра подготовки космонавтов", – приводит пресс-служба слова председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина.
Особое внимание, по словам Матушкина, Демин уделял работе, встречам с детьми и молодежью. Его имя было присвоено Тамбовскому кадетскому корпусу. Премия имени Демина будет присуждаться за заслуги в области авиации, космонавтики, развитии космической науки и техники, плодотворную деятельность по популяризации космонавтики, военно-патриотическому воспитанию молодежи.
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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