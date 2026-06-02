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Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали - РИА Новости, 02.06.2026
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13:29 02.06.2026 (обновлено: 13:45 02.06.2026)
Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА ликвидировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано.
  • Пострадавших в результате возгорания нет.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"На Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс"
В сообщении отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники.
О возгорании на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА оперштаб сообщал во вторник рано утром
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