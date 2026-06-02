Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано.
- Пострадавших в результате возгорания нет.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"На Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс"
В сообщении отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники.
О возгорании на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА оперштаб сообщал во вторник рано утром