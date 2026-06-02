Под Белгородом после падения обломков БПЛА загорелось здание предприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области загорелись здание предприятия и оборудование после падения обломков БПЛА.
- По предварительным данным, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте пожара.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Здание предприятия и оборудование загорелись после падения обломков БПЛА в Белгородской области, пожар тушат, сообщил оперативный штаб региона.
"В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование. Сотрудниками МЧС совместно с добровольной пожарной командой производится ликвидация очага возгорания", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что, предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18