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Под Белгородом после падения обломков БПЛА загорелось здание предприятия - РИА Новости, 02.06.2026
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Под Белгородом после падения обломков БПЛА загорелось здание предприятия

В Белгородской области после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области загорелись здание предприятия и оборудование после падения обломков БПЛА.
  • По предварительным данным, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте пожара.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Здание предприятия и оборудование загорелись после падения обломков БПЛА в Белгородской области, пожар тушат, сообщил оперативный штаб региона.
"В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование. Сотрудниками МЧС совместно с добровольной пожарной командой производится ликвидация очага возгорания", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что, предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгород
 
 
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