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Андрей Гурьев поздравил российских гимнасток с успехом на чемпионате Европы - РИА Новости, 02.06.2026
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16:03 02.06.2026 (обновлено: 17:41 02.06.2026)
Андрей Гурьев поздравил российских гимнасток с успехом на чемпионате Европы

Президент ФХГМ поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате Европы

© Фото : Федерация художественной гимнастики города МосквыРоссийская гимнастка София Ильтерякова
Российская гимнастка София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Федерация художественной гимнастики города Москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские гимнастки на чемпионате Европы в Варне продемонстрировали не только подлинное спортивное мастерство, но и настоящий русский характер - стойкость, сплоченность, волю к победе, и достойно представили страну на международной арене, заявил президент Федерации художественной гимнастики города Москвы (ФХГМ) Андрей Гурьев.
Как сообщалось, российская команда заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в болгарской Варне. Российские спортсменки завоевали 9 наград, из них 2 золотые медали, 4 серебряные и 3 бронзовые. Чемпионат стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступили под флагом своей страны.
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"Первый же крупный после долгого перерыва международный старт подтвердил высокий класс отечественной школы художественной гимнастики. Горжусь мастерством наших спортсменок, благодаря которому впервые за пять лет в Европе вновь звучал российский гимн и был поднят наш флаг! Без сомнения - исторический момент, которого мы все ждали", - привели слова Гурьева в пресс-службе столичной Федерации художественной гимнастики.
 
Андрей ГурьевРоссияСпортивная гимнастика
 
 
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