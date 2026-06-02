Андрей Гурьев поздравил российских гимнасток с успехом на чемпионате Европы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские гимнастки на чемпионате Европы в Варне продемонстрировали не только подлинное спортивное мастерство, но и настоящий русский характер - стойкость, сплоченность, волю к победе, и достойно представили страну на международной арене, заявил президент Федерации художественной гимнастики города Москвы (ФХГМ) Андрей Гурьев.

Как сообщалось, российская команда заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в болгарской Варне. Российские спортсменки завоевали 9 наград, из них 2 золотые медали, 4 серебряные и 3 бронзовые. Чемпионат стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступили под флагом своей страны.