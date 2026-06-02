Польша поднимала в небо истребители якобы из-за российской авиации

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Польские военные поднимали в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

Позднее командование сообщило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.