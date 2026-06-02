Рейтинг@Mail.ru
Польша поднимала в небо истребители якобы из-за российской авиации - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 02.06.2026 (обновлено: 05:27 02.06.2026)
Польша поднимала в небо истребители якобы из-за российской авиации

Польские военные подняли в небо истребители из-за якобы активности России

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша
Истребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские военные поднимали в небо истребители из-за якобы активности российской авиации на территории Украины.
  • Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены, сообщили в командовании.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Польские военные поднимали в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
В сообщении командования в социальной сети Х утверждается, что "в связи с активностью Российской Федерации" на Украине в воздушном пространстве Польши "началось применение военной авиации".
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Британия и Польша назвали Россию главной угрозой безопасности
28 мая, 02:11
Позднее командование сообщило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Сошли с ума". В США раскрыли, что Польша задумала против России
15 мая, 06:59
 
В миреУкраинаПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала