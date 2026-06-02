Польша поднимала в небо истребители якобы из-за российской авиации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские военные поднимали в небо истребители из-за якобы активности российской авиации на территории Украины.
- Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены, сообщили в командовании.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Польские военные поднимали в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
В сообщении командования в социальной сети Х утверждается, что "в связи с активностью Российской Федерации" на Украине в воздушном пространстве Польши "началось применение военной авиации".
Позднее командование сообщило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.