Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден "За заслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Владимиром Зеленским в 2022 году.
- Цихоцкий заявил, что вернул награду из-за решений президента Украины, чествующих УПА и коллаборационистов немецких нацистов.
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Владимиром Зеленским в 2022 году.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Цихоцкий, являвшийся послом Польши на Украине в 2019-2023 годах, заявил журналистам, что вернул награду "в связи с решениями президента Украины, чествующими УПА* и коллаборационистов немецких нацистов".
Он пояснил, что отправил орден в посольство Украины в Польше.
Также дипломат подчеркнул, что на его поддержку может рассчитывать "любой украинец, "борющийся с исторической ложью и коррупцией".
* Запрещенная в России террористическая организация.