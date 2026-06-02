Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден "За заслуги"

ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Владимиром Зеленским в 2022 году.

Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ . После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.

Цихоцкий, являвшийся послом Польши на Украине в 2019-2023 годах, заявил журналистам, что вернул награду "в связи с решениями президента Украины, чествующими УПА* и коллаборационистов немецких нацистов".

Он пояснил, что отправил орден в посольство Украины в Польше.

Также дипломат подчеркнул, что на его поддержку может рассчитывать "любой украинец, "борющийся с исторической ложью и коррупцией".