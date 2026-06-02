Экс-посол Польши на Украине вернул Зеленскому украинский орден "За заслуги"
00:49 02.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber — Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Владимиром Зеленским в 2022 году.
  • Цихоцкий заявил, что вернул награду из-за решений президента Украины, чествующих УПА и коллаборационистов немецких нацистов.
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Владимиром Зеленским в 2022 году.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Цихоцкий, являвшийся послом Польши на Украине в 2019-2023 годах, заявил журналистам, что вернул награду "в связи с решениями президента Украины, чествующими УПА* и коллаборационистов немецких нацистов".
Он пояснил, что отправил орден в посольство Украины в Польше.
Также дипломат подчеркнул, что на его поддержку может рассчитывать "любой украинец, "борющийся с исторической ложью и коррупцией".
* Запрещенная в России террористическая организация.
В мире — Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
