Рейтинг@Mail.ru
Полнолуние в июне 2026: когда будет Клубничная Луна и как наблюдать
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 02.06.2026

Полнолуние в июне 2026 года: когда и где наблюдать за Клубничной Луной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПолнолуние в июне
Полнолуние в июне - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Полнолуние в июне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Юлия Рольник
Приглашенный эксперт
Юлия Рольник
Астролог, специалист по прогнозированию, астропсихологии, мунданной и финансовой астрологии
Все материалы
Оглавление
В июне 2026 года нас ожидает интересное астрономическое событие – полнолуние. Полная фаза Луны наступит в конце месяца. На какое число выпадает полнолуние в июне, дата и время этого астрономического явления, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз луны в июне: новолуние, полнолуние, периоды растущей и убывающей луны, мнение эксперта — в материале РИА Новости.

Полнолуние в июне

Фазы Луны в июне 2026 года
Тридцатого июня 2026 года в 02:58 по московскому времени в небе появится полная Клубничная Луна. В течение месяца Луна проходит полный цикл: новолуние, первая четверть (растущая фаза), полнолуние и последняя четверть (убывающая фаза).
Точное время по основным часовым поясам

Часовой пояс

Дата и время

Москва (UTC+3)

30 июня 02:57

Екатеринбург (UTC+5)

30 июня 04:57

Новосибирск (UTC+7)

30 июня 06:56

Владивосток (UTC+10)

30 июня 09:57

В рамках одного лунного месяца может быть 29 или 30 лунных суток, они длятся дольше земных и отличаются от привычной календарной сетки.
Ключевые фазы Луны в июне 2026 года

Фаза

Дата

Время МСК (UTC+3)

Примечание

Последняя четверть

8 июня

13:00

Лунный диск освещен наполовину. Луна убывает.

Новолуние

15 июня

05:54

Луна в Близнецах, стартует очередной лунный цикл

Первая четверть

22 июня

00:55

Растущая Луна

Полнолуние

30 июня

02:57

Клубничная Луна

Когда и где наблюдать

В своей полной фазе в июне 2026 года Луна окажется чуть дальше от Земли, из-за чего лунный диск будет выглядеть немного меньше и тусклее обычного. В Северном полушарии июньская полная Луна поднимается очень низко над горизонтом, что придает ей теплый золотистый оттенок.
Это положение позволит даже без специальной техники и мощных телескопов наблюдать за светилом в вечерние и ночные часы, восход и закат Луны пройдут в самой юго-восточной и юго-западной точках неба.
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Луну включили в список уязвимых объектов культурного наследия
16 января 2025, 17:13
«
"Наблюдать лучше в ясную погоду на спокойной местности, где отсутствуют высокие источники искусственного света. Идеально в периоды, когда Луна поднимается высоко над горизонтом, позволяя любителям астрономии при хорошей освещенности и видимости рассмотреть не только ее яркую поверхность, но и сопутствующие звездные объекты. Важно отметить, что даже небольшая телескопическая установка или бинокль способны раскрыть множество деталей, а наблюдение в группах зачастую превращается в интересное коллективное мероприятие с обменом наблюдениями и комментариями, – заявил РИА Новости эксперт Кирилл Козлов. – Для достижения наилучшего результата следует выбирать места с минимальным световым загрязнением: это могут быть окраины города или специально оборудованные обсерватории и астрономические площадки".
Если запланировали фотосъемку Луны, то проверьте в настройках камеры, что есть возможность выбрать ночной режим или вручную выставить нужные значения экспозиции. Также может понадобиться штатив.
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Полнолуние

Почему июньское полнолуние называют Клубничной Луной

Индейские племена называли так полную Луну в июне в честь сбора урожая клубники. Среди народных названий июньского полнолуния известно также европейское – Медовая Луна, а китайцы именуют ее Луной Лотоса.

Какие звезды будут рядом с Луной в июне

В июне 2026 года Луна пройдёт рядом с несколькими яркими звёздами и планетами. В начале месяца, Луна, освещенная на 30%, будет находиться рядом с Сатурном. Затем тонкий лунный серп окажется рядом со звёздным скоплением Плеяды и планетой Уран в созвездии Тельца.
В середине месяца, Луна приблизится к Юпитеру и звезде Поллукс в Близнецах, а также к Венере в Раке. В это же время можно будет наблюдать мини-парад планет Меркурий, Венеру и Юпитер, они выстроятся по диагонали.
Для наблюдений не потребуется телескоп – большинство этих сближений можно будут видны даже при наблюдении невооружённым глазом, особенно если не будет облачности.
Ближе к концу месяца, 19 июня, Луна пройдёт рядом с Регулом (главная звезда Льва), 27 июня – рядом с Антаресом (яркая звезда в Скорпионе), а 30 июня состоится красивое микролуние в созвездии Стрельца.
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Фазы Луны: что это такое, как определить, влияние на человека
20 июня 2025, 19:58

Мнение экспертов

По словам эксперта, явления, подобные полнолунию в июне 2026 года, считаются ярким напоминанием о том, как важно сохранять интерес к науке и природе. Наблюдения за небесными телами не только расширяют кругозор, но и способствуют развитию критического мышления, умению анализировать окружающий мир.
«
"Наблюдение полнолуния – это не просто эстетическое наслаждение, но и важный образовательный опыт. Оно помогает лучше понять движение Луны по небесной сфере, ее связь с изменениями приливов и даже влияние на биоритмы жизни на Земле. В июне, когда ночное небо украшено ярким лунным диском, можно провести сравнительный анализ: оценить, как Луна взаимодействует с окружающими звездами, какие особенности видны на её поверхности при разных фазах, и даже понаблюдать за эффектами атмосферного преломления света. Это событие особенно ценно для начинающих астрономов, а также для профессионалов, интересующихся динамикой небесных тел", – отмечает Кирилл Козлов.
Астролог Юлия Рольник отмечает, что полнолуние традиционно считается очень напряженным с эмоциональной точки зрения периодом.
«
"В эти дни многие люди становятся более чувствительными: может усиливаться тревожность, нарушаться сон, острее воспринимаются слова и поступки окружающих. Накопившаяся усталость и внутреннее напряжение нередко приводят к перепадам настроения и повышенной конфликтности, — говорит Юлия Рольник. — Особенно сильно влияние июньского Полнолуния почувствуют Козероги, Раки, Овны и Весы. При этом Клубничная Луна считается символом зрелости, завершения и эмоционального очищения. Это хорошее время, чтобы отпустить прошлое, подвести итоги и освободиться от эмоционального груза”.
В период полнолуния астролог рекомендует:
  • избегать конфликтов;
  • не принимать решения, основываясь исключительно на эмоциях;
  • больше отдыхать;
  • завершать старые дела;
  • уделять внимание здоровью и режиму сна.
Не стоит перегружать себя работой и по возможности проводить больше времени на природе.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение

Часто задаваемые вопросы о полнолунии

  • Когда будет полнолуние в июне 2026 года?
Полнолуние в июне 2026 года наступает в строго рассчитанный астрономический момент, который определяется по синодическому лунному циклу. Точная дата и время зависят от расчета в UTC и могут отличаться в разных часовых поясах (29 июня, 23:57 по GMT).
  • Что такое полнолуние простыми словами?
Полнолуние — это фаза Луны, при которой её видимая поверхность полностью освещена Солнцем. В этот момент Земля находится между Солнцем и Луной.
  • Почему Луна становится полной?
Это происходит из-за расположения Луны на орбите: солнечный свет полностью освещает её сторону, обращённую к Земле, когда она находится напротив Солнца.
  • Влияет ли полнолуние на человека?
Научные исследования не подтверждают значимого физиологического влияния пика фазы Луны на человека и относят это к мифам о полнолунии. Хотя в обществе широко обсуждается его воздействие на психическое и физическое самочувствие.
  • Как лучше наблюдать полнолуние?
Лучшие условия — ясное небо, отсутствие городской засветки и открытый горизонт. Оптические приборы позволяют увидеть детали поверхности Луны.
Затмения - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Солнечные и лунные затмения 2026: даты и время, где смотреть
11 февраля, 18:04

Источники

 
ЛунаЗемляполнолуниеРоссияАстрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала