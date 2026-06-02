Полнолуние в июне 2026 года: когда и где наблюдать за Клубничной Луной

В июне 2026 года нас ожидает интересное астрономическое событие – полнолуние. Полная фаза Луны наступит в конце месяца. На какое число выпадает полнолуние в июне, дата и время этого астрономического явления, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз луны в июне: новолуние, полнолуние, периоды растущей и убывающей луны, мнение эксперта — в материале РИА Новости.

Полнолуние в июне

Тридцатого июня 2026 года в 02:58 по московскому времени в небе появится полная Клубничная Луна. В течение месяца Луна проходит полный цикл: новолуние, первая четверть (растущая фаза), полнолуние и последняя четверть (убывающая фаза).

Точное время по основным часовым поясам Часовой пояс Дата и время Москва (UTC+3) 30 июня 02:57 Екатеринбург (UTC+5) 30 июня 04:57 Новосибирск (UTC+7) 30 июня 06:56 Владивосток (UTC+10) 30 июня 09:57

В рамках одного лунного месяца может быть 29 или 30 лунных суток, они длятся дольше земных и отличаются от привычной календарной сетки.

Ключевые фазы Луны в июне 2026 года Фаза Дата Время МСК (UTC+3) Примечание Последняя четверть 8 июня 13:00 Лунный диск освещен наполовину. Луна убывает. Новолуние 15 июня 05:54 Луна в Близнецах, стартует очередной лунный цикл Первая четверть 22 июня 00:55 Растущая Луна Полнолуние 30 июня 02:57 Клубничная Луна

Когда и где наблюдать

В своей полной фазе в июне 2026 года Луна окажется чуть дальше от Земли, из-за чего лунный диск будет выглядеть немного меньше и тусклее обычного. В Северном полушарии июньская полная Луна поднимается очень низко над горизонтом, что придает ей теплый золотистый оттенок.

Это положение позволит даже без специальной техники и мощных телескопов наблюдать за светилом в вечерние и ночные часы, восход и закат Луны пройдут в самой юго-восточной и юго-западной точках неба.

« "Наблюдать лучше в ясную погоду на спокойной местности, где отсутствуют высокие источники искусственного света. Идеально в периоды, когда Луна поднимается высоко над горизонтом, позволяя любителям астрономии при хорошей освещенности и видимости рассмотреть не только ее яркую поверхность, но и сопутствующие звездные объекты. Важно отметить, что даже небольшая телескопическая установка или бинокль способны раскрыть множество деталей, а наблюдение в группах зачастую превращается в интересное коллективное мероприятие с обменом наблюдениями и комментариями, – заявил РИА Новости эксперт Кирилл Козлов. – Для достижения наилучшего результата следует выбирать места с минимальным световым загрязнением: это могут быть окраины города или специально оборудованные обсерватории и астрономические площадки".

Если запланировали фотосъемку Луны, то проверьте в настройках камеры, что есть возможность выбрать ночной режим или вручную выставить нужные значения экспозиции. Также может понадобиться штатив.

Почему июньское полнолуние называют Клубничной Луной

Индейские племена называли так полную Луну в июне в честь сбора урожая клубники. Среди народных названий июньского полнолуния известно также европейское – Медовая Луна, а китайцы именуют ее Луной Лотоса.

Какие звезды будут рядом с Луной в июне

В июне 2026 года Луна пройдёт рядом с несколькими яркими звёздами и планетами. В начале месяца, Луна, освещенная на 30%, будет находиться рядом с Сатурном. Затем тонкий лунный серп окажется рядом со звёздным скоплением Плеяды и планетой Уран в созвездии Тельца.

В середине месяца, Луна приблизится к Юпитеру и звезде Поллукс в Близнецах, а также к Венере в Раке. В это же время можно будет наблюдать мини-парад планет Меркурий, Венеру и Юпитер, они выстроятся по диагонали.

Для наблюдений не потребуется телескоп – большинство этих сближений можно будут видны даже при наблюдении невооружённым глазом, особенно если не будет облачности.

Ближе к концу месяца, 19 июня, Луна пройдёт рядом с Регулом (главная звезда Льва), 27 июня – рядом с Антаресом (яркая звезда в Скорпионе), а 30 июня состоится красивое микролуние в созвездии Стрельца.

Мнение экспертов

По словам эксперта, явления, подобные полнолунию в июне 2026 года, считаются ярким напоминанием о том, как важно сохранять интерес к науке и природе. Наблюдения за небесными телами не только расширяют кругозор, но и способствуют развитию критического мышления, умению анализировать окружающий мир.

« "Наблюдение полнолуния – это не просто эстетическое наслаждение, но и важный образовательный опыт. Оно помогает лучше понять движение Луны по небесной сфере, ее связь с изменениями приливов и даже влияние на биоритмы жизни на Земле . В июне, когда ночное небо украшено ярким лунным диском, можно провести сравнительный анализ: оценить, как Луна взаимодействует с окружающими звездами, какие особенности видны на её поверхности при разных фазах, и даже понаблюдать за эффектами атмосферного преломления света. Это событие особенно ценно для начинающих астрономов, а также для профессионалов, интересующихся динамикой небесных тел", – отмечает Кирилл Козлов.

Астролог Юлия Рольник отмечает, что полнолуние традиционно считается очень напряженным с эмоциональной точки зрения периодом.

« "В эти дни многие люди становятся более чувствительными: может усиливаться тревожность, нарушаться сон, острее воспринимаются слова и поступки окружающих. Накопившаяся усталость и внутреннее напряжение нередко приводят к перепадам настроения и повышенной конфликтности, — говорит Юлия Рольник. — Особенно сильно влияние июньского Полнолуния почувствуют Козероги, Раки, Овны и Весы. При этом Клубничная Луна считается символом зрелости, завершения и эмоционального очищения. Это хорошее время, чтобы отпустить прошлое, подвести итоги и освободиться от эмоционального груза”.

В период полнолуния астролог рекомендует:

избегать конфликтов;

не принимать решения, основываясь исключительно на эмоциях;

больше отдыхать;

завершать старые дела;

уделять внимание здоровью и режиму сна.

Не стоит перегружать себя работой и по возможности проводить больше времени на природе.

Часто задаваемые вопросы о полнолунии

Когда будет полнолуние в июне 2026 года?

Полнолуние в июне 2026 года наступает в строго рассчитанный астрономический момент, который определяется по синодическому лунному циклу. Точная дата и время зависят от расчета в UTC и могут отличаться в разных часовых поясах (29 июня, 23:57 по GMT).

Что такое полнолуние простыми словами?

Полнолуние — это фаза Луны, при которой её видимая поверхность полностью освещена Солнцем. В этот момент Земля находится между Солнцем и Луной.

Почему Луна становится полной?

Это происходит из-за расположения Луны на орбите: солнечный свет полностью освещает её сторону, обращённую к Земле, когда она находится напротив Солнца.

Влияет ли полнолуние на человека?

Научные исследования не подтверждают значимого физиологического влияния пика фазы Луны на человека и относят это к мифам о полнолунии. Хотя в обществе широко обсуждается его воздействие на психическое и физическое самочувствие.

Как лучше наблюдать полнолуние?

Лучшие условия — ясное небо, отсутствие городской засветки и открытый горизонт. Оптические приборы позволяют увидеть детали поверхности Луны.