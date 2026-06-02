Британская полиция хотела арестовать юношу, умирающего от ножевых ранений

Краткий пересказ от РИА ИИ В декабре прошлого года в Саутгемптоне 23-летний Викрам Дигва нанес 18-летнему Генри Новаку шесть ранений ритуальным кинжалом, после чего брат Дигвы вызвал полицию, заявив об обратном — что Дигва подвергся нападению на расовой почве со стороны Новака.

На видеозаписи с полицейской камеры наблюдения видно, что полицейские пытались арестовать умирающего Новака, проигнорировав его просьбы вызвать скорую помощь.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что будет проведено официальное расследование по факту случившегося.

ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Полиция британского графства Гэмпшир под давлением общественности опубликовала видеозапись, по которой видно, что полицейские пытались арестовать умирающего после нападения с ножом 18-летнего британца Генри Новака.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Саутгемптоне на юге Англии . Викрам Дигва, 23-летний член местной сикхской общины, напал на студента Генри Новака, нанеся жертве шесть ранений ритуальным кинжалом. После этого брат Дигвы вызвал полицию, заявив, что Дигва подвергся нападению на расовой почве со стороны Новака. В суде эта версия не подтвердилась. Новак скончался вскоре после прибытия полиции. В понедельник суд Саутгемптона приговорил убийцу Новака к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 21 год.

На видеозаписи с полицейской камеры наблюдения, опубликованной в понедельник вечером, видно, что полицейские пытаются надеть на лежащего на земле Новака наручники. Тем временем тот говорит, что не может дышать и что был ранен ножом. "Не думаю, приятель", - говорит в ответ на это полицейский.

Полицейские также проигнорировали просьбы Новака вызвать скорую помощь и сообщили ему, что он арестован за нападение.

Теневой министр внутренних дел от Консервативной партии Крис Филп, выступая во вторник в парламенте, заявил, что полиция "была более озабочена обвинением в расизме", чем желанием помочь жертве.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд назвала видеозапись "тревожным и трагичным зрелищем" и заявила, что будет проведено официальное расследование. В ответ на призывы консерваторов отменить действующие правила по борьбе с расизмом в полиции Махмуд заявила, что "важно не переусердствовать".