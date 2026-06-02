Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян заявил, что нашел новые рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия, но не назвал новых покупателей.

Володин заявил, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, и что Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС.

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающийся предвыборной агитацией, выступил с утверждением, что уже нашел рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия, но при этом не назвал новых покупателей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России. По словам Володина, Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС.

"Бизнес-делегации уже работают и первые партии роз и овощей уже вышли. Доедут до места - скажу, в какие страны", - сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области Армении.

По его словам, договоренности о поставках армянской продукции якобы достигнуты не только со странами ЕС.

Пашинян ранее утверждал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении. В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.