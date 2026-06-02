Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что нашел рынки сбыта для армянской агропродукции - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 02.06.2026 (обновлено: 23:10 02.06.2026)
Пашинян заявил, что нашел рынки сбыта для армянской агропродукции

Пашинян заявил, что нашел новые рынки сбыта для армянской агропродукции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил, что нашел новые рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия, но не назвал новых покупателей.
  • Володин заявил, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, и что Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС.
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающийся предвыборной агитацией, выступил с утверждением, что уже нашел рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия, но при этом не назвал новых покупателей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России. По словам Володина, Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС.
"Бизнес-делегации уже работают и первые партии роз и овощей уже вышли. Доедут до места - скажу, в какие страны", - сказал Пашинян в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области Армении.
По его словам, договоренности о поставках армянской продукции якобы достигнуты не только со странами ЕС.
Пашинян ранее утверждал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении. В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.
С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
Прилавок с фруктами - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
АКОРТ: дефицита фруктов в России из-за запрета их ввоза из Армении не будет
Вчера, 15:41
 
ЭкономикаАрменияРоссияМоскваНикол ПашинянФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала