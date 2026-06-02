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Токаев раскритиковал тех, кто называет политику Казахстана "Штрафстаном" - РИА Новости, 02.06.2026
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14:15 02.06.2026
Токаев раскритиковал тех, кто называет политику Казахстана "Штрафстаном"

Токаев раскритиковал тех, кто называет правовую политику страны "Штрафстаном"

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Токаев раскритиковал тех, кто называет правовую политику страны "Штрафстаном".
  • Он подчеркнул, что уважение к закону и порядку — это признак ответственности граждан.
  • Глава Казахстана заявил о продолжении политики "Закон и Порядок" для построения правового государства.
АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал тех, кто называет правовую политику страны "Штрафстаном", заявив, что такие оценки отражают ограниченность подобных суждений.
"Некоторые лица, которые недолюбливают и пренебрежительно относятся к нашей стране - и среди них, к сожалению, есть депутаты парламента - называют наши правовые действия "Штрафстаном" или "Айыппулстаном" ("айыппул", штраф в переводе с казахского - ред). Что ж, пусть и дальше демонстрируют ограниченность своих суждений", - заявил Токаев на совещании по вопросам развития нового города Алатау в ходе рабочей поездки в Алма-Атинскую область.
Президент отметил, что уважение к закону и порядку - это не страх перед наказанием, а прежде всего особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности.
"В нынешнее неспокойное время военных конфликтов на планете, нашей стране жизненно необходимы мир и стабильность. Без этого не будет каких-либо реформ и в целом положительных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы должны применять жесткие меры и наказания за правонарушения", - подчеркнул Токаев.
Глава Казахстана заявил о продолжении политики "Закон и Порядок" - ключевой концепции построения правового государства, где закон обязателен для всех, а общественный порядок обеспечивается его строгим соблюдением.
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КазахстанАлма-Атинская областьКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
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