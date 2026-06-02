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В Новосибирской области с помощью ИИ нашли 170 пропавших детей - РИА Новости, 02.06.2026
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06:08 02.06.2026
В Новосибирской области с помощью ИИ нашли 170 пропавших детей

ИИ-сервис розыска детей в Новосибирской области за год помог найти 170 человек

© РИА Новости / Александр КряжевПоиски пропавшего ребенка
Поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Поиски пропавшего ребенка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирская область первой в России внедрила цифровой сервис «Розыск пропавших детей» с применением искусственного интеллекта.
  • За год работы сервиса найдено 170 несовершеннолетних благодаря камерам с функцией биометрической видеоаналитики.
  • Время передачи фотографии пропавшего ребенка в полицию сократилось до десяти минут.
НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Внедренный в Новосибирской области год назад цифровой сервис по розыску пропавших детей с помощью технологий искусственного интеллекта помог найти 170 человек, сообщает ГУМВД по региону.
Новосибирская область первой в России в апреле 2025 года внедрила сервис "Розыск пропавших детей" с применением средств искусственного интеллекта. Проект был разработан и внедрен минцифры Новосибирской области и главком МВД. Он прошел апробацию с участием операторов служб 112 и 102.
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"Цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения пропавших детей. За прошедшие 12 месяцев с момента запуска цифрового сервиса благодаря камерам с функцией биометрической видеоаналитики в Новосибирской области найдено 170 несовершеннолетних, в том числе по цифровым фото, переданным через цифровой сервис "Розыск пропавших детей", - говорится в сообщении.
В ГУМВД отметили, что ключевым достижением сервиса стало то, что время передачи фотографии пропавшего ребенка в полицию сократилось до десяти минут. Быстро отследить перемещение пропавшего ребенка на основе полученной фотографии позволяют видеокамеры, установленные в ключевых транспортных узлах, торговых центрах и общественных местах региона.
"При пропаже ребенка самое главное - не упустить время. По статистике первые 48 часов после исчезновения являются определяющими. Данный цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения пропавших детей", - подчеркнул начальник ГУМВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, чьи слова приводятся в сообщении.
Цифровой сервис позволяет обратившемуся по номеру 112 с заявлением о пропаже ребенка, загрузить его фотографию. В случае согласия заявителю на мобильный телефон приходит уникальный номер карточки информационного обмена по его обращению и смс со ссылкой. После загрузки фотография разыскиваемого оперативно поступает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для дальнейшей работы по розыску с применением средств биометрической видеоаналитики.
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