В Новосибирской области с помощью ИИ нашли 170 пропавших детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Новосибирская область первой в России внедрила цифровой сервис «Розыск пропавших детей» с применением искусственного интеллекта.

За год работы сервиса найдено 170 несовершеннолетних благодаря камерам с функцией биометрической видеоаналитики.

Время передачи фотографии пропавшего ребенка в полицию сократилось до десяти минут.

НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Внедренный в Новосибирской области год назад цифровой сервис по розыску пропавших детей с помощью технологий искусственного интеллекта помог найти 170 человек, сообщает Внедренный в Новосибирской области год назад цифровой сервис по розыску пропавших детей с помощью технологий искусственного интеллекта помог найти 170 человек, сообщает ГУМВД по региону.

Новосибирская область первой в России в апреле 2025 года внедрила сервис "Розыск пропавших детей" с применением средств искусственного интеллекта. Проект был разработан и внедрен минцифры Новосибирской области и главком МВД. Он прошел апробацию с участием операторов служб 112 и 102.

"Цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения пропавших детей. За прошедшие 12 месяцев с момента запуска цифрового сервиса благодаря камерам с функцией биометрической видеоаналитики в Новосибирской области найдено 170 несовершеннолетних, в том числе по цифровым фото, переданным через цифровой сервис "Розыск пропавших детей", - говорится в сообщении.

В ГУМВД отметили, что ключевым достижением сервиса стало то, что время передачи фотографии пропавшего ребенка в полицию сократилось до десяти минут. Быстро отследить перемещение пропавшего ребенка на основе полученной фотографии позволяют видеокамеры, установленные в ключевых транспортных узлах, торговых центрах и общественных местах региона.

"При пропаже ребенка самое главное - не упустить время. По статистике первые 48 часов после исчезновения являются определяющими. Данный цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения пропавших детей", - подчеркнул начальник ГУМВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, чьи слова приводятся в сообщении.