Синоптик рассказал, когда на Юге России прекратятся ливни

Девушка идет под зонтом во время дождя. Архивное фото

Девушка идет под зонтом во время дождя

Краткий пересказ от РИА ИИ Дожди, начавшиеся в середине мая практически на всей территории Юга России, должны прекратиться к концу июня.

В первой половине июня местами по региону сохранятся дожди различной интенсивности, а во второй половине месяца ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Умеренный ветер, который ожидается в июне, будет усиливаться во время дождя и грозы, но к концу июня тоже стихнет.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Дожди, которые начались практически на всей территории Юга России в середине мая, должны прекратиться к концу июня, рассказал РИА Новости синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра.

Дожди и сильный вечер начались практически по всем регионам Южного федерального округа с середины мая. МЧС периодически объявляют штормовые предупреждения на данной территории.

"К концу июня дожди должны будут прекратить, и ожидаем за счет этого повышение температуры", - уточнил собеседник агентства.

По его информации, в первой половине июня характер погоды будет циклонический, поэтому дожди различной интенсивности будут сохранятся местами по региону. Во второй половине дня и вечером - более сильные за счет развития конвективной облачности.