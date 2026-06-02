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Синоптик рассказал, когда на Юге России прекратятся ливни - РИА Новости, 02.06.2026
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05:08 02.06.2026
Синоптик рассказал, когда на Юге России прекратятся ливни

РИА Новости: дожди на юге России должны прекратиться к концу июня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка идет под зонтом во время дождя
Девушка идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дожди, начавшиеся в середине мая практически на всей территории Юга России, должны прекратиться к концу июня.
  • В первой половине июня местами по региону сохранятся дожди различной интенсивности, а во второй половине месяца ожидаются кратковременные дожди и грозы.
  • Умеренный ветер, который ожидается в июне, будет усиливаться во время дождя и грозы, но к концу июня тоже стихнет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Дожди, которые начались практически на всей территории Юга России в середине мая, должны прекратиться к концу июня, рассказал РИА Новости синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра.
Дожди и сильный вечер начались практически по всем регионам Южного федерального округа с середины мая. МЧС периодически объявляют штормовые предупреждения на данной территории.
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"К концу июня дожди должны будут прекратить, и ожидаем за счет этого повышение температуры", - уточнил собеседник агентства.
По его информации, в первой половине июня характер погоды будет циклонический, поэтому дожди различной интенсивности будут сохранятся местами по региону. Во второй половине дня и вечером - более сильные за счет развития конвективной облачности.
Предварительно, во второй половине июня на юге также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Наиболее подвержены дождливой погоде будут Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея. При этом в текущем году нехарактерно большое количество осадков выпало в Астраханской области и Калмыкии, уточнил синоптик.
По его словам, ветер в первом месяце лета ожидается умеренный, до 14 метров в секунду, с усилением во время дождя и грозы. "Когда дожди будут стихать к концу июня, то и ветер тоже стихнет", - добавил собеседник агентства.
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