Два поезда из Крыма задерживаются из-за закрытия станции Джанкой

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"Обращаем внимание пассажиров, что с опозданием следуют поезда "Таврия": Из Крыма поезд 174 Евпатория - Москва отправлением 1 июня... на 22.00 мск следует с опозданием на 5 часов... Поезд 194 Севастополь - Челябинск, отправлением 2 июня... на 22.00 мск следует с опозданием на 40 минут", - говорится в сообщении.