Два поезда из Крыма задерживаются из-за закрытия станции Джанкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два поезда "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются из-за закрытия железнодорожной станции Джанкой
- Задерживаются поезда "Таврия": №174 Евпатория — Москва и №194 Севастополь — Челябинск.
- Пассажирам задержанных поездов предоставлено питание, а также возможность взять питьевую воду в кулерах..
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два поезда "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются из-за закрытия железнодорожной станции Джанкой, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".
Утром 2 июня компания сообщила, что железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. В компании обратили внимание на то, что в пути задерживаются четыре состава, один - в направлении Крыма, три - с полуострова. Позже поезд № 007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 31 мая прибыл на конечную станцию с опозданием на один час.
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"Обращаем внимание пассажиров, что с опозданием следуют поезда "Таврия": Из Крыма поезд 174 Евпатория - Москва отправлением 1 июня... на 22.00 мск следует с опозданием на 5 часов... Поезд 194 Севастополь - Челябинск, отправлением 2 июня... на 22.00 мск следует с опозданием на 40 минут", - говорится в сообщении.
При этом поезд №092 Севастополь - Москва с отправлением 1 июня на 22.00 мск следует согласно графику.
Компания также сообщила, что пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, а пассажирам поездов №174 Евпатория - Москва и №194 Севастополь - Челябинск предоставлено питание.
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