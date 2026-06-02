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Во Франции еще один подросток получил травму глаза после финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
23:13 02.06.2026
Во Франции еще один подросток получил травму глаза после финала ЛЧ

Под Парижем еще один подросток повредил глаз из-за беспорядков после финала ЛЧ

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пригороде Парижа подросток заявил, что повредил глаз из-за действий полиции при беспорядках после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
  • Прокуратура поручила расследование Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN), французской «полиции для полиции», которая расследует действия правоохранителей.
  • Глава МВД Франции Лоран Нуньес пообещал, что «вся правда» вокруг этих дел будет раскрыта.
ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Еще один французский подросток в пригороде Парижа заявил, что повредил глаз из-за действий полиции при беспорядках, вспыхнувших после победы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов, сообщает радиостанция RTL.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после сильного ранения, полученного из-за действий полиции во время беспорядков.
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"Второй несовершеннолетний подросток в возрасте 14 лет получил серьезную травму глаза в (пригороде Парижа – ред.) Фонтене-су-Буа в департаменте Валь-де-Марн (во время беспорядков болельщиков – ред.) после празднования победы "ПСЖ". Молодой человек утверждает, что получил травму в результате использования полицией резиновых пуль", - говорится в сообщении.
Точные обстоятельства получения подростком травмы глаза пока неизвестны. Прокуратура парижского города Кретей (центр департамента Валь-де-Марн) заинтересовалась этим случаем и поручила его расследование Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN), французской "полиции для полиции", которая расследует действия правоохранителей, уточняет RTL.
За счет этого сотрудники IGPN в настоящий момент ведут два расследования о повреждении глаз двух несовершеннолетних граждан Франции в ночь беспорядков вокруг финала Лиги чемпионов, причем обстоятельства в двух случаях похожи. Помимо этого, "полиция для полиции" расследует и третий случай, в котором подросток был, предположительно, ослеплен в коммуне Кашан из-за использования тех же средств, однако обстоятельства в этом случае другие, и применение резиновых пуль было оправдано разгоном драки, а не беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов, говорится в материале.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее в ходе своего выступления в национальном собрании (нижней палате парламента) Франции пообещал, что "вся правда" вокруг этих двух дел будет раскрыта, напоминает радиостанция.
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"ПСЖ " 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки.
В результате беспорядков, разгоревшихся в Париже и пригородах после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в ночь с субботы на воскресенье, правоохранители французской столицы задержали около 900 человек. Нуньес также сообщил в воскресенье, что 219 человек пострадали в ходе ночных беспорядков. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 полицейских и жандармов, дежуривших в ночь футбольного матча во французской столице.
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