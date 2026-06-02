Во Франции еще один подросток получил травму глаза после финала ЛЧ

"Второй несовершеннолетний подросток в возрасте 14 лет получил серьезную травму глаза в (пригороде Парижа – ред.) Фонтене-су-Буа в департаменте Валь-де-Марн (во время беспорядков болельщиков – ред.) после празднования победы "ПСЖ". Молодой человек утверждает, что получил травму в результате использования полицией резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Точные обстоятельства получения подростком травмы глаза пока неизвестны. Прокуратура парижского города Кретей (центр департамента Валь-де-Марн) заинтересовалась этим случаем и поручила его расследование Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN), французской "полиции для полиции", которая расследует действия правоохранителей, уточняет RTL.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее в ходе своего выступления в национальном собрании (нижней палате парламента) Франции пообещал, что "вся правда" вокруг этих двух дел будет раскрыта, напоминает радиостанция.

В результате беспорядков, разгоревшихся в Париже и пригородах после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в ночь с субботы на воскресенье, правоохранители французской столицы задержали около 900 человек. Нуньес также сообщил в воскресенье, что 219 человек пострадали в ходе ночных беспорядков. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 полицейских и жандармов, дежуривших в ночь футбольного матча во французской столице.