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Во Франции подросток ослеп на один глаз из-за беспорядков после финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:48 02.06.2026 (обновлено: 17:03 02.06.2026)
Во Франции подросток ослеп на один глаз из-за беспорядков после финала ЛЧ

BFMTV: во Франции подросток ослеп на один глаз из-за беспорядков после финала ЛЧ

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после ранения, полученного во время беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов 30 мая и стал победителем турнира.
  • Депутат Али Диуара подал жалобу в прокуратуру в связи с ранением подростка.
ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после сильного ранения, полученного из-за действий полиции при беспорядках, вспыхнувших после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"ПСЖ " 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Власти Парижа запретили фанатам "ПСЖ" праздновать возможную победу в ЛЧ
25 мая, 18:34
"Подросток 13 лет окончательно лишился зрения в правом глазу после того, как в него попал снаряд в ходе празднований, связанных с Лигой чемпионов", - говорится в материале.
По словам депутата Али Диуары, юноша пострадал, когда полицейский применил резиновые пули для разгона толпы. Политик заявил, что подал жалобу в прокуратуру в связи с произошедшим.
Надзорный орган начал расследование и обратился в так называемую "полицию для полиции" - Генеральную инспекцию национальной полиции (IGPN), которая расследует действия правоохранителей.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что 219 человек пострадали в ходе ночных беспорядков после победы "ПСЖ".
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