Во Франции подросток ослеп на один глаз из-за беспорядков после финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после ранения, полученного во время беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов 30 мая и стал победителем турнира.

Депутат Али Диуара подал жалобу в прокуратуру в связи с ранением подростка.

ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после сильного ранения, полученного из-за действий полиции при беспорядках, вспыхнувших после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил во вторник телеканал Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после сильного ранения, полученного из-за действий полиции при беспорядках, вспыхнувших после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил во вторник телеканал BFMTV

"ПСЖ " 30 мая обыграл английский " Арсенал " (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны.

"Подросток 13 лет окончательно лишился зрения в правом глазу после того, как в него попал снаряд в ходе празднований, связанных с Лигой чемпионов", - говорится в материале.

По словам депутата Али Диуары, юноша пострадал, когда полицейский применил резиновые пули для разгона толпы. Политик заявил, что подал жалобу в прокуратуру в связи с произошедшим.

Надзорный орган начал расследование и обратился в так называемую "полицию для полиции" - Генеральную инспекцию национальной полиции (IGPN), которая расследует действия правоохранителей.