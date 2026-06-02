Во Франции подросток ослеп на один глаз из-за беспорядков после финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после ранения, полученного во время беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.
- «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов 30 мая и стал победителем турнира.
- Депутат Али Диуара подал жалобу в прокуратуру в связи с ранением подростка.
ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Подросток в пригороде Парижа потерял зрение в одном глазу после сильного ранения, полученного из-за действий полиции при беспорядках, вспыхнувших после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"ПСЖ " 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны.
"Подросток 13 лет окончательно лишился зрения в правом глазу после того, как в него попал снаряд в ходе празднований, связанных с Лигой чемпионов", - говорится в материале.
По словам депутата Али Диуары, юноша пострадал, когда полицейский применил резиновые пули для разгона толпы. Политик заявил, что подал жалобу в прокуратуру в связи с произошедшим.
Надзорный орган начал расследование и обратился в так называемую "полицию для полиции" - Генеральную инспекцию национальной полиции (IGPN), которая расследует действия правоохранителей.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что 219 человек пострадали в ходе ночных беспорядков после победы "ПСЖ".