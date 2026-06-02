Более 100 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по математике

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Свыше 100 тысяч девятиклассников в Московской области сдали основной государственный экзамен (ОГЭ) по одному из обязательных предметов — математике, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Итоговая аттестация проходила в 526 пунктах проведения экзаменов, организованных на базе школ региона. В обеспечении проведения ОГЭ было задействовано более 34 тысяч специалистов. Мониторинг за ходом экзаменов на месте осуществляли 1 306 общественных наблюдателей.

Экзаменационная работа по математике состояла из 25 заданий, разделенных на две части. Экзамен длился 235 минут.

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что девятиклассники узнают результаты не позднее 16 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине в основной день, предусмотрена резервная дата — 29 июня.

В 2026 году Подмосковье впервые участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Более 33 тысяч выпускников пройдут итоговую аттестацию только по двум основным предметам — по русскому и математике.