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Более 100 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по математике - РИА Новости, 02.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:24 02.06.2026
Более 100 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по математике

Свыше 100 тысяч выпускников девятых классов Подмосковья сдали ОГЭ по математике

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверение личности школьника перед началом экзамена
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Свыше 100 тысяч девятиклассников в Московской области сдали основной государственный экзамен (ОГЭ) по одному из обязательных предметов — математике, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Итоговая аттестация проходила в 526 пунктах проведения экзаменов, организованных на базе школ региона. В обеспечении проведения ОГЭ было задействовано более 34 тысяч специалистов. Мониторинг за ходом экзаменов на месте осуществляли 1 306 общественных наблюдателей.
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Экзаменационная работа по математике состояла из 25 заданий, разделенных на две части. Экзамен длился 235 минут.
В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что девятиклассники узнают результаты не позднее 16 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине в основной день, предусмотрена резервная дата — 29 июня.
В 2026 году Подмосковье впервые участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Более 33 тысяч выпускников пройдут итоговую аттестацию только по двум основным предметам — по русскому и математике.
ОГЭ по обществознанию, географии, информатике, физике, химии, истории и биологии школьники сдадут 5 июня.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Основной государственный экзамен (ОГЭ)математика
 
 
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