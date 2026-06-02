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В Подмосковье реализуются 30 проектов по реконструкции очистных сооружений - РИА Новости, 02.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:03 02.06.2026
В Подмосковье реализуются 30 проектов по реконструкции очистных сооружений

Порядка 30 проектов по реконструкции очистных сооружений действуют в Подмосковье

© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской областиОчистные сооружения в Московской области
Очистные сооружения в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений реализуются сегодня в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений. Все это принципиально важно", - сказал Воробьев в ходе своего традиционного ежегодного обращения к жителям Подмосковья.
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Губернатор также отметил, что за последние пять лет в регионе из аварийного жилья переселили 36 тысяч жителей.
Во вторник Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям Подмосковья. В нем он затронул темы поддержки участников СВО и их близких, развития медицины, помощи семьям, благоустройства территорий, строительства школ и детских садов, укрепления экономики.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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