В Подмосковье реализуются 30 проектов по реконструкции очистных сооружений

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений реализуются сегодня в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений. Все это принципиально важно", - сказал Воробьев в ходе своего традиционного ежегодного обращения к жителям Подмосковья.
Губернатор также отметил, что за последние пять лет в регионе из аварийного жилья переселили 36 тысяч жителей.
Во вторник Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям Подмосковья. В нем он затронул темы поддержки участников СВО и их близких, развития медицины, помощи семьям, благоустройства территорий, строительства школ и детских садов, укрепления экономики.