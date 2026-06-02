В Подмосковье реализуются 30 проектов по реконструкции очистных сооружений

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений реализуются сегодня в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений. Все это принципиально важно", - сказал Воробьев в ходе своего традиционного ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Губернатор также отметил, что за последние пять лет в регионе из аварийного жилья переселили 36 тысяч жителей.