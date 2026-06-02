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На ЗАЭС рассказали о поддержке со стороны "Росатома" - РИА Новости, 02.06.2026
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09:06 02.06.2026 (обновлено: 09:09 02.06.2026)
На ЗАЭС рассказали о поддержке со стороны "Росатома"

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: сотрудники ощущают поддержку Росатома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Запорожской АЭС ощущают всестороннюю поддержку со стороны госкорпорации «Росатом» в условиях непростых условий работы из-за атак ВСУ.
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал о беспрецедентном количестве атак по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара в последний месяц.
  • Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что безопасность ЗАЭС остается абсолютным приоритетом в работе профессионального коллектива.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС на фоне непростых условий работы из-за постоянных атак ВСУ на Энергодар и станцию ощущают всестороннюю поддержку госкорпорации "Росатом", заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал о том, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара.
«
"Несмотря на непростую обстановку, коллектив ощущает поддержку со стороны Росатома. Это касается не только психологической поддержки, но и вопросов безопасности, и социальной поддержки, и решения повседневных задач", - сказала Яшина.
Поддержка отрасли очень важна и необходима для сотрудников, которые своим трудом обеспечивают безопасную эксплуатацию АЭС, добавила она.
«
"На станции сохраняется профессиональный коллектив, обладающий необходимыми компетенциями и опытом. Мы прикладываем все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации объекта и поддержания всех систем в надлежащем состоянии. Безопасность станции остается абсолютным приоритетом в нашей работе", - добавила директор.
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