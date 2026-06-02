Представители России и США обсудят культурную повестку на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители России и США обсудят вопросы культурной повестки дня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- На ПМЭФ впервые за много лет приедет американская делегация, которую возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Представители России и США обсудят в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вопросы культурной повестки дня, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он рассказал, что впервые за много лет на ПМЭФ приезжает американская делегация, которую возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
"Будет общение американских представителей с нашими официальными представителями, официальными лицами, деятелями искусства. И, как предполагается, будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня, американо-российской культурной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.