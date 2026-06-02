На ПМЭФ-2026 представят экспозицию, посвященную русской тройке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года планируют представить экспозицию, посвященную истории и современному развитию русской тройки.
- В январе 2026 года комиссия Министерства спорта России признала русскую тройку национальным видом спорта.
- Всероссийская федерация русской тройки была официально зарегистрирована 1 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экспозицию, посвященную истории и современному развитию русской тройки, планируют представить в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года, сообщили в Росконгрессе.
В январе 2026 года комиссия министерства спорта России признала русскую тройку национальным видом спорта. Решение было подписано министром спорта Михаилом Дегтяревым, а 13 марта утверждено Минюстом. Как сообщил РИА Новости исполнительный директор Содружества мастеров и любителей русской тройки Алексей Плотников, Всероссийская федерация русской тройки (ВФРТ) была официально зарегистрирована 1 июня.
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"В рамках ПМЭФ-2026 года состоится презентация Всероссийской федерации русской тройки… На площадке ПМЭФ-2026 также планируется организация специальной экспозиции, посвященной истории и современному развитию русской тройки, где будут представлены исторические и современные экипажи, а также материалы о развитии нового национального вида спорта", - говорится в сообщении.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", президент ВФРТ Дмитрий Киселев отметил, что русская тройка - это символ России, подлинно русское явление мировой культуры, подобного которому в других странах нет.
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"Ключевая задача нашей Федерации – вернуть тройке ее законное место в культурной и спортивной жизни страны, вернуть школу подготовки лошадей и спортсменов, вернуть людям праздник", - подчеркнул Киселев.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев особо отметил, что развитие отечественных видов спорта является важной частью сохранения исторического наследия и культурной идентичности страны. Он выразил уверенность, что федерация русской тройки займет достойное место среди национальных видов спорта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В России появилась федерация русской тройки
1 июня, 19:51