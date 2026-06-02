На ПМЭФ-2026 представят экспозицию, посвященную русской тройке

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"В рамках ПМЭФ-2026 года состоится презентация Всероссийской федерации русской тройки… На площадке ПМЭФ-2026 также планируется организация специальной экспозиции, посвященной истории и современному развитию русской тройки, где будут представлены исторические и современные экипажи, а также материалы о развитии нового национального вида спорта", - говорится в сообщении.