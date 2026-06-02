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Пленный украинский военный рассказал, как сбежал с позиций на такси - РИА Новости, 02.06.2026
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03:21 02.06.2026 (обновлено: 03:24 02.06.2026)
Пленный украинский военный рассказал, как сбежал с позиций на такси

Воевавший на стороне ВСУ суданец рассказал, что сбежал с позиций на такси

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, принял решение сбежать с украинских позиций после перевода в роту огневой поддержки.
  • Даниель Жарков начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, затем попал в ремонтный батальон, а позже его отправили на позиции возле Соледара.
  • Жарков покинул часть, вызвав такси, купив гражданскую одежду и отправив военные вещи домой, после чего сел на поезд и уехал.
КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости, как принял решение сбежать с украинских позиций после того, как его перевели в роту огневой поддержки.
"Прошло некоторое время, меня снимают с позиции, приезжаем в Никифоровку, и командир говорит: мы тебя переводим в роту огневой поддержки. Отправили туда, проходит два дня, но там только начиналось укомплектовываться. Я лежал, думаю: это не мое, надо валить. И пошел я в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - рассказал Жарков.
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По словам пленного, он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде в Новограде-Волынском, затем попал в ремонтный батальон, но за алкоголь его вернули обратно в часть, где сделали противотанкистом и обучили работе с ПТРК "Фагот" и "Стугна". Позже его отправили на позиции возле Соледара.
"Вызвал себе такси, купил гражданку, вещи военные отправил домой, сел на поезд и уехал домой", - добавил пленный.
Даниель Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
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