Пленный украинский военный рассказал, как сбежал с позиций на такси

КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости, как принял решение сбежать с украинских позиций после того, как его перевели в роту огневой поддержки.

"Прошло некоторое время, меня снимают с позиции, приезжаем в Никифоровку, и командир говорит: мы тебя переводим в роту огневой поддержки. Отправили туда, проходит два дня, но там только начиналось укомплектовываться. Я лежал, думаю: это не мое, надо валить. И пошел я в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - рассказал Жарков.