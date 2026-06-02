Детский омбудсмен призвала родителей не покупать питбайки детям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала родителей не покупать мини-мотоциклы своим детям.
- Она отметила, что статистика гибели детей на питбайках за прошлый год удручает.
- Омбудсмен подчеркнула, что питбайк не следует покупать ребенку, если тот не занимается мини-мотокроссом, так как шины питбайка предназначены исключительно для специализированных трасс.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала родителей не покупать мини-мотоциклы своим детям.
Ярославская отметила, что статистика прошлого года по гибели детей на питбайках удручает.
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"Сейчас конец учебного года, и очень многие родители, особенно к папам я хочу обратиться, которые говорят, закончишь школу хорошо, я тебе куплю квадроцикл, я куплю тебе питбайк... Ребят, не надо, пожалуйста, вот этим баловать своих детей, потому что вы проследить за этим не сможете, и потом только будут горькие-горькие слезы", - сказала Ярославская в ходе пресс-конференции "Комплексные меры по обеспечению детской безопасности в летний период".
Омбудсмен подчеркнула, что питбайк не следует покупать ребенку, если тот не занимается мини-мотокроссом. Шины этого мотоцикла предназначены исключительно для специализированных трасс - на асфальте они не тормозят.
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