Детский омбудсмен призвала родителей не покупать питбайки детям

Ярославская отметила, что статистика прошлого года по гибели детей на питбайках удручает.

Омбудсмен подчеркнула, что питбайк не следует покупать ребенку, если тот не занимается мини-мотокроссом. Шины этого мотоцикла предназначены исключительно для специализированных трасс - на асфальте они не тормозят.