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В России меняют правила провоза детского питания в самолете - РИА Новости, 02.06.2026
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07:13 02.06.2026
В России меняют правила провоза детского питания в самолете

РИА Новости: в РФ до конца года утвердят документ по провозу детского питания

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПассажиры самолета
Пассажиры самолета - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пассажиры самолета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров.
  • Приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России до конца 2026 года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он отметил, что приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом.
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"Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
О том, что Минтранс введет общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, в министерстве сообщали РИА Новости в марте текущего года.
Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров.
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Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать "в количестве, необходимом на время полета".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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