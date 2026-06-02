Документы иностранных граждан, которые пытались скрыться от полиции на крыше лицея в Санкт-Петербурге

Документы иностранных граждан, которые пытались скрыться от полиции на крыше лицея в Санкт-Петербурге

В Петербурге мигранты пытались скрыться от полиции на крыше лицея

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге прошла проверка соблюдения миграционного законодательства среди иностранных рабочих, занятых в реконструкции здания лицея. Некоторые из них пытались скрыться от полиции на крыше, в раздевалках и складских помещениях.

Восемь человек получили административные протоколы о нарушении миграционного законодательства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Работающие в реконструируемом здании лицея в Санкт-Петербурге иностранные граждане пытались скрыться от полицейской проверки на крыше и в раздевалках, в итоге административные протоколы о нарушении миграционного законодательства получили 8 человек, сообщила Работающие в реконструируемом здании лицея в Санкт-Петербурге иностранные граждане пытались скрыться от полицейской проверки на крыше и в раздевалках, в итоге административные протоколы о нарушении миграционного законодательства получили 8 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, правоохранители провели проверку соблюдения миграционного законодательства в отношении иностранных рабочих, занятых в работах по реконструкции здания лицея на Социалистической улице.

"Во время рейда иностранные рабочие, прибывшие на заработки из стран ближнего зарубежья, пытались скрыться от правоохранителей самыми разными способами... Некоторые рабочие попытались забаррикадироваться на крыше здания, заперев двери изнутри и отказываясь открывать их сотрудникам полиции", - рассказали в ГУМВД.

Некоторые иностранцы прятались в раздевалках и складских помещениях, а другие делали вид, что не замечают полицейских в коридорах здания.

Также перед проверкой на подъезде к зданию появились насыпи из песка, поскольку иностранные рабочие, вероятно, таким образом рассчитывали осложнить проезд служебного транспорта к объекту, предполагают в главке МВД.

Всего в ходе рейда проверены 60 человек, половина из которых - выходцы из стран Средней Азии