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В Петербурге мигранты пытались скрыться от полиции на крыше лицея - РИА Новости, 02.06.2026
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11:28 02.06.2026 (обновлено: 11:44 02.06.2026)
В Петербурге мигранты пытались скрыться от полиции на крыше лицея

В Петербурге 8 мигрантов пытались спрятаться на крыше и в раздевалках лицея

© Петербургская полиция/TelegramДокументы иностранных граждан, которые пытались скрыться от полиции на крыше лицея в Санкт-Петербурге
Документы иностранных граждан, которые пытались скрыться от полиции на крыше лицея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Петербургская полиция/Telegram
Документы иностранных граждан, которые пытались скрыться от полиции на крыше лицея в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге прошла проверка соблюдения миграционного законодательства среди иностранных рабочих, занятых в реконструкции здания лицея. Некоторые из них пытались скрыться от полиции на крыше, в раздевалках и складских помещениях.
  • Восемь человек получили административные протоколы о нарушении миграционного законодательства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Работающие в реконструируемом здании лицея в Санкт-Петербурге иностранные граждане пытались скрыться от полицейской проверки на крыше и в раздевалках, в итоге административные протоколы о нарушении миграционного законодательства получили 8 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, правоохранители провели проверку соблюдения миграционного законодательства в отношении иностранных рабочих, занятых в работах по реконструкции здания лицея на Социалистической улице.
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"Во время рейда иностранные рабочие, прибывшие на заработки из стран ближнего зарубежья, пытались скрыться от правоохранителей самыми разными способами... Некоторые рабочие попытались забаррикадироваться на крыше здания, заперев двери изнутри и отказываясь открывать их сотрудникам полиции", - рассказали в ГУМВД.
Некоторые иностранцы прятались в раздевалках и складских помещениях, а другие делали вид, что не замечают полицейских в коридорах здания.
Также перед проверкой на подъезде к зданию появились насыпи из песка, поскольку иностранные рабочие, вероятно, таким образом рассчитывали осложнить проезд служебного транспорта к объекту, предполагают в главке МВД.
Всего в ходе рейда проверены 60 человек, половина из которых - выходцы из стран Средней Азии.
В отделы полиции доставлены восемь нарушителей миграционного законодательства, получившие соответствующие административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, добавили в полиции.
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