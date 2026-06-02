Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре киевского режима.
- Удары наносятся по Киеву и другим городам, о чем говорилось в заявлении Министерства иностранных дел России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киевского режима в Киеве и других городах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту.
"Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима: по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении министерства иностранных дел России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о словах Путина.