Краткий пересказ от РИА ИИ Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре киевского режима.

Удары наносятся по Киеву и другим городам, о чем говорилось в заявлении Министерства иностранных дел России.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киевского режима в Киеве и других городах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту.