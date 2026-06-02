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Песков: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 02.06.2026
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12:45 02.06.2026 (обновлено: 13:21 02.06.2026)
Песков: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Украины

Песков: РФ наносит системные удары по военной инфраструктуре киевского режима

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре киевского режима.
  • Удары наносятся по Киеву и другим городам, о чем говорилось в заявлении Министерства иностранных дел России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киевского режима в Киеве и других городах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту.
"Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима: по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении министерства иностранных дел России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о словах Путина.
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