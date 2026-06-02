Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочитает достижение целей на Украине мирным путем.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия всегда говорила, что несмотря ни на что, для нее предпочтительно достижение целей на Украине мирным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. В воскресенье власти Херсонской области сообщали о гибели одного ребенка и ранении 11 мирных жителей в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе.