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Россия предпочитает мирное достижение целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2026
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12:44 02.06.2026 (обновлено: 13:45 02.06.2026)
Россия предпочитает мирное достижение целей на Украине, заявил Песков

Песков: для России предпочтительно достижение целей на Украине мирным путем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочитает достижение целей на Украине мирным путем.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия всегда говорила, что несмотря ни на что, для нее предпочтительно достижение целей на Украине мирным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту.
"Мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, сохраняет ли Россия открытость к переговорам по Украине.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. В воскресенье власти Херсонской области сообщали о гибели одного ребенка и ранении 11 мирных жителей в результате атаки ударного БПЛА ВСУ по четырем многоквартирным домам в Геническе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Песков прокомментировал преступления Киева против детей
Вчера, 12:44
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникСтаробельск
 
 
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