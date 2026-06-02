Песков: СВО будет продолжаться, если Киев будет отказываться от переговоров

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если другая (украинская - ред.) сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.