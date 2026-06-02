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Песков: СВО будет продолжаться, если Киев будет отказываться от переговоров - РИА Новости, 02.06.2026
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12:44 02.06.2026 (обновлено: 12:47 02.06.2026)

Песков: СВО будет продолжаться, если Киев будет отказываться от переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальная военная операция будет продолжаться, если Украина продолжит отказываться от мирных переговоров.
  • По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для продолжения СВО достаточно отказа украинской стороны от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если другая (украинская - ред.) сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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