Песков прокомментировал паузу в урегулировании на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по словам Владимира Путина, процесс урегулирования на Украине на паузе.
- Дмитрий Песков подчеркнул, что пауза в урегулировании на Украине не означает отсутствия контактов с США.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили пресс-секретаря о том, как он оценивает слова главы офиса Владимира Зеленского о том, что Зеленский дал указания завершить войну как можно скорее, желательно, к зиме, так как достижение соглашения с РФ являются реалистичным, а также когда могут возобновиться переговоры и планируются ли контакты с США в ближайшее время.