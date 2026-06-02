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Песков прокомментировал паузу в урегулировании на Украине - РИА Новости, 02.06.2026
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12:44 02.06.2026 (обновлено: 12:54 02.06.2026)
Песков прокомментировал паузу в урегулировании на Украине

Песков: пауза в урегулировании на Украине не означает, что контактов с США нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по словам Владимира Путина, процесс урегулирования на Украине на паузе.
  • Дмитрий Песков подчеркнул, что пауза в урегулировании на Украине не означает отсутствия контактов с США.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили пресс-секретаря о том, как он оценивает слова главы офиса Владимира Зеленского о том, что Зеленский дал указания завершить войну как можно скорее, желательно, к зиме, так как достижение соглашения с РФ являются реалистичным, а также когда могут возобновиться переговоры и планируются ли контакты с США в ближайшее время.
"Президент Путин говорил, говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс (урегулирования на Украине - ред.) на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов", - ответил Песков.
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