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Песков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 02.06.2026
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12:43 02.06.2026 (обновлено: 12:44 02.06.2026)
Песков рассказал о контактах между Россией и США

Песков: контакты с США продолжаются на постоянной основе

© AP Photo / Jae C. HongФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты России с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе, заявил Песков.
  • Москва сохраняет открытость к мирным переговорам, добавил он.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контакты России с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты (с американцами - ред.) по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам", - сказал Песков журналистам.
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