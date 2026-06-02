Песков рассказал о контактах между Россией и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контакты России с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе, заявил Песков.
- Москва сохраняет открытость к мирным переговорам, добавил он.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контакты России с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты (с американцами - ред.) по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам", - сказал Песков журналистам.
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