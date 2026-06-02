Трамп назвал сообщения об остановке переговоров США и Ирана ложными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал сообщения об остановке переговоров с Ираном ложными.
- По словам Трампа, сообщения о прекращении переговоров между США и Ираном несколько дней назад ошибочны и недостоверны.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения об остановке переговоров с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.