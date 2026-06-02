Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сообщения об остановке переговоров США и Ирана ложными - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 02.06.2026 (обновлено: 20:10 02.06.2026)
Трамп назвал сообщения об остановке переговоров США и Ирана ложными

Трамп назвал ложью сообщения, что США и Иран прекратили переговоры

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал сообщения об остановке переговоров с Ираном ложными.
  • По словам Трампа, сообщения о прекращении переговоров между США и Ираном несколько дней назад ошибочны и недостоверны.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения об остановке переговоров с Ираном.
"Ложные новостные сообщения о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили переговоры несколько дней назад являются ошибочными и недостоверными", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Хуже Вьетнама и Перл-Харбора". Иран выходит из переговоров с США
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала