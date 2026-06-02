Пентагон ответил на сообщения об увольнении женщин и темнокожих из ВМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Министерстве войны США заявили, что работу и повышение получают только самые квалифицированные сотрудники, независимо от расы и пола.
- Пентагон ответил на сообщения о том, что глава ведомства якобы заблокировал продвижение по службе в ВМС нескольких женщин-офицеров и темнокожих.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. В министерстве войны США ответили на сообщения об увольнении из ВМС женщин и темнокожих, заявив, что работу и повышение получают только самые квалифицированные сотрудники.
Там заявили, что продвижение в ведомстве осуществляется на основе заслуг, квалификации и показателей, а не из-за идентификации.
"Эра продвижения, основанного на расе и поле, закончилась в министерстве войны", - заявило ведомство.
Так в Пентагоне ответили на публикацию о том, что глава ведомства Пит Хегсет якобы заблокировал продвижение по службе в ВМС нескольких женщин-офицеров и темнокожих. Почти 60% уволенных старших офицеров, по той же информации, женщины или темнокожие.