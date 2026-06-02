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Пентагон ответил на сообщения об увольнении женщин и темнокожих из ВМС - РИА Новости, 02.06.2026
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04:21 02.06.2026 (обновлено: 06:55 02.06.2026)
Пентагон ответил на сообщения об увольнении женщин и темнокожих из ВМС

Пентагон: эра продвижения в ведомстве, основанного на расе и поле, закончилась

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Министерстве войны США заявили, что работу и повышение получают только самые квалифицированные сотрудники, независимо от расы и пола.
  • Пентагон ответил на сообщения о том, что глава ведомства якобы заблокировал продвижение по службе в ВМС нескольких женщин-офицеров и темнокожих.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. В министерстве войны США ответили на сообщения об увольнении из ВМС женщин и темнокожих, заявив, что работу и повышение получают только самые квалифицированные сотрудники.
"Все просто: самые квалифицированные люди получают работу и заслуживают повышение", - написала пресс-служба Пентагона в соцсети Х.
Там заявили, что продвижение в ведомстве осуществляется на основе заслуг, квалификации и показателей, а не из-за идентификации.
"Эра продвижения, основанного на расе и поле, закончилась в министерстве войны", - заявило ведомство.
Так в Пентагоне ответили на публикацию о том, что глава ведомства Пит Хегсет якобы заблокировал продвижение по службе в ВМС нескольких женщин-офицеров и темнокожих. Почти 60% уволенных старших офицеров, по той же информации, женщины или темнокожие.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 02:21
 
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