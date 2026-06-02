Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

Пентагон ответил на сообщения об увольнении женщин и темнокожих из ВМС

Краткий пересказ от РИА ИИ В Министерстве войны США заявили, что работу и повышение получают только самые квалифицированные сотрудники, независимо от расы и пола.

Пентагон ответил на сообщения о том, что глава ведомства якобы заблокировал продвижение по службе в ВМС нескольких женщин-офицеров и темнокожих.

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. В министерстве войны США ответили на сообщения об увольнении из ВМС женщин и темнокожих, заявив, что работу и повышение получают только самые квалифицированные сотрудники.

соцсети Х. "Все просто: самые квалифицированные люди получают работу и заслуживают повышение", - написала пресс-служба Пентагона

Там заявили, что продвижение в ведомстве осуществляется на основе заслуг, квалификации и показателей, а не из-за идентификации.

"Эра продвижения, основанного на расе и поле, закончилась в министерстве войны", - заявило ведомство.