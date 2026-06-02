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Эксперт оценил размер пенсии моряков дальнего плавания в России - РИА Новости, 02.06.2026
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03:41 02.06.2026
Эксперт оценил размер пенсии моряков дальнего плавания в России

РИА Новости: пенсия моряков дальнего плавания доходит до 70 тысяч рублей и выше

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размер пенсии моряков дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера до 50–70 тысяч рублей и выше.
  • При работе в российских компаниях пенсия моряков формируется за счет страховых взносов работодателя, на размер выплат влияют официальная зарплата и накопленные пенсионные баллы.
  • При трудоустройстве у иностранных судовладельцев пенсионные взносы в Социальный фонд России не отчисляются, трудовой стаж не засчитывается автоматически, моряк может рассчитывать лишь на минимальную или социальную пенсию, но может самостоятельно заключать договор с Социальным фондом и «покупать» общий страховой стаж и пенсионные баллы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Размер пенсии моряков дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера до 70 тысяч и выше в зависимости от флага судна и порядка формирования пенсионных прав, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
"Пенсия моряка дальнего плавания в России может варьироваться от прожиточного минимума пенсионера по региону до 50-70 тысяч рублей и выше. Итоговый размер выплат зависит исключительно от юридического статуса судовладельца (российский или иностранный флаг) и способа формирования пенсионных прав", - сказал Сафонов.
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Он уточнил, что при работе в российских компаниях пенсия формируется за счет страховых взносов работодателя. На размер выплат влияют официальная зарплата и накопленные пенсионные баллы.
По словам профессора, при трудоустройстве у иностранных судовладельцев пенсия формируется иначе. Пенсионные взносы в Социальный фонд России не отчисляются, трудовой стаж не засчитывается автоматически. Моряк может рассчитывать лишь на минимальную или социальную пенсию.
"При этом он может самостоятельно заключить договор с Социальным фондом и "покупать" страховой стаж и пенсионные баллы. Льготный морской стаж для досрочного выхода на пенсию таким образом купить нельзя, только общий страховой", - заключил Сафонов.
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