Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе. Архивное фото

Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе

© AP Photo / Denes Erdos Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе

Президент Словакии назвал условие для обсуждения членства Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что условием для обсуждения членства Украины в Европейском союзе должно стать заключение мира.

Пеллегрини подчеркнул, что в процессе вступления в Европейский союз не должно быть коротких путей и необходимо соблюдать установленные правила расширения ЕС.

Словакия будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС, если Украина выполнит необходимые условия, но не поддержит «короткие пути» к членству.

БРАТИСЛАВА, 2 июн - РИА Новости. Заключение мира должно стать условием для обсуждения членства Украины в Европейском союзе, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Приоритетом должно стать завершение конфликта на Украине дипломатическим путем, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые бы приблизили Украину к членству в Европейском союзе", - сказал Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с президентом Северной Македонии , которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.

По его мнению, в процессе вступления в Европейский союз не должно существовать никаких коротких путей.

"Никакая страна несмотря на то, в какой сложной ситуации она находится, не может получить только из-за этой ситуации, например, войны, какое-то преимущество перед странами Западных Балкан, которые, действительно, прошли долгий и тяжелый путь реформ. Абсолютно неправильным и негативным сигналом по отношению к гражданам стран Западных Балкан и их политическим представителям было бы, если бы Украина немедленно стала ассоциированным членом Европейского союза и могла бы сидеть за столом во время переговоров Европейского совета ", - добавил Пеллегрини.

Он подчеркнул, что план расширения Европейского союза имеет свои правила и их необходимо соблюдать.

"Если Украина в будущем эти условия выполнит, то Словакия будет поддерживать ее на пути к членству в Европейском союзе, но Словакия не будет поддерживать такие короткие пути (к членству в объединении - ред.)", - заключил Пеллегрини.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой , при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению.