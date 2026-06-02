Президент Словакии назвал условие для обсуждения членства Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что условием для обсуждения членства Украины в Европейском союзе должно стать заключение мира.
- Пеллегрини подчеркнул, что в процессе вступления в Европейский союз не должно быть коротких путей и необходимо соблюдать установленные правила расширения ЕС.
- Словакия будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС, если Украина выполнит необходимые условия, но не поддержит «короткие пути» к членству.
БРАТИСЛАВА, 2 июн - РИА Новости. Заключение мира должно стать условием для обсуждения членства Украины в Европейском союзе, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Приоритетом должно стать завершение конфликта на Украине дипломатическим путем, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые бы приблизили Украину к членству в Европейском союзе", - сказал Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с президентом Северной Македонии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
По его мнению, в процессе вступления в Европейский союз не должно существовать никаких коротких путей.
"Никакая страна несмотря на то, в какой сложной ситуации она находится, не может получить только из-за этой ситуации, например, войны, какое-то преимущество перед странами Западных Балкан, которые, действительно, прошли долгий и тяжелый путь реформ. Абсолютно неправильным и негативным сигналом по отношению к гражданам стран Западных Балкан и их политическим представителям было бы, если бы Украина немедленно стала ассоциированным членом Европейского союза и могла бы сидеть за столом во время переговоров Европейского совета", - добавил Пеллегрини.
Он подчеркнул, что план расширения Европейского союза имеет свои правила и их необходимо соблюдать.
"Если Украина в будущем эти условия выполнит, то Словакия будет поддерживать ее на пути к членству в Европейском союзе, но Словакия не будет поддерживать такие короткие пути (к членству в объединении - ред.)", - заключил Пеллегрини.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.