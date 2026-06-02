На Кубани в четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четырех населенных пунктах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливневых паводков.
- В ПВР находятся 19 человек.
КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. В четырех населенных пунктах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливневых паводков, сообщил краевой оперштаб.
"Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского из-за перелива воды из русла реки Кубани. Эвакуированы жители из СНТ "Йодник". В ПВР находятся 19 человек", — говорится в заявлении.
Есть подтопления и в Краснодаре: 19 придомовых территорий, в том числе семь дворов многоквартирных домов. Как накануне рассказал мэр Евгений Наумов, за май в городе выпало 330 миллиметров осадков при норме в 65.
Также пострадал Северский район, где из-за проливных дождей вышли из берегов река Афипс и ручей Супс. В зоне паводка оказались 15 приусадебных участков в станице Крепостной, 11 — в Калужской.
Девятнадцатого мая в Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре. Затем его продлили до 2 июня включительно.