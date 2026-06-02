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На Кубани в четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.06.2026
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15:28 02.06.2026 (обновлено: 17:25 02.06.2026)
На Кубани в четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим ЧС

В 4 населенных пунктах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за паводков

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramСпасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубани в Краснодарском крае
Спасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубани в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Спасатели укрепляют дамбы во время подъема воды на реке Кубани в Краснодарском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четырех населенных пунктах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливневых паводков.
  • В ПВР находятся 19 человек.
КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. В четырех населенных пунктах Крымского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливневых паводков, сообщил краевой оперштаб.
"Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского из-за перелива воды из русла реки Кубани. Эвакуированы жители из СНТ "Йодник". В ПВР находятся 19 человек", — говорится в заявлении.
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Есть подтопления и в Краснодаре: 19 придомовых территорий, в том числе семь дворов многоквартирных домов. Как накануне рассказал мэр Евгений Наумов, за май в городе выпало 330 миллиметров осадков при норме в 65.
Также пострадал Северский район, где из-за проливных дождей вышли из берегов река Афипс и ручей Супс. В зоне паводка оказались 15 приусадебных участков в станице Крепостной, 11 — в Калужской.
Девятнадцатого мая в Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре. Затем его продлили до 2 июня включительно.
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