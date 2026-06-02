На Кубани в четырех населенных пунктах Крымского района ввели режим ЧС

"Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского из-за перелива воды из русла реки Кубани. Эвакуированы жители из СНТ "Йодник". В ПВР находятся 19 человек", — говорится в заявлении.