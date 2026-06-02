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Пропавший в Таиланде россиянин вернулся к семье сам через три дня - РИА Новости, 02.06.2026
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20:40 02.06.2026
Пропавший в Таиланде россиянин вернулся к семье сам через три дня

Пропавший в Паттайе россиянин вернулся к семье сам через три дня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтели на побережье Паттайи
Отели на побережье Паттайи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Отели на побережье Паттайи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов пропал в таиландском курортном городе Паттайя 30 мая и вернулся к семье через три дня.
  • По словам волонтера, Пузанов был уверен, что отсутствовал несколько часов, у него пропали из памяти почти трое суток.
  • Россиянин рассказал, что на пляже присоединился к выпивавшей компании тайцев, потом уснул, а когда проснулся, сразу пошел звонить жене.
БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Пропавший 30 мая в таиландском курортном городе Паттайя 38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов самостоятельно вернулся к семье через три дня, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева, занимавшаяся поисками пропавшего.
"Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идет домой. И через полчаса действительно пришел в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу. Он был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов и что пришел домой в ночь на воскресенье, а не на вторник", - рассказала волонтер, говорившая во вторник с обоими супругами.
Ранее Шерстобоева сообщила, что Пузанов отправился в Таиланд с женой и тремя детьми. Вечером, накануне пропажи, мужчина с другом пошли прогуляться по парку в Паттайе, отдыхали у моря. Домой он уже не пришел, на звонки и сообщения не отвечал. Супруга обратилась к директору пляжа за помощью в поисках мужа.
По словам волонтера, россиянин рассказал, что на пляже присоединился к выпивавшей компании тайцев, потом уснул, а когда проснулся, сразу пошел звонить жене.
"У него нет местной сим-карты, так что он зашел в ночной магазин, попросил раздать ему интернет и позвонил жене через соцсети, совершенно уверенный в том, что это все еще продолжается тот же вечер, когда он ушел погулять по пляжу с другом. Почти трое суток из его памяти как корова языком слизнула", - сказала Шерстобоева.
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