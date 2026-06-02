Пропавший в Таиланде россиянин вернулся к семье сам через три дня

Краткий пересказ от РИА ИИ 38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов пропал в таиландском курортном городе Паттайя 30 мая и вернулся к семье через три дня.

По словам волонтера, Пузанов был уверен, что отсутствовал несколько часов, у него пропали из памяти почти трое суток.

Россиянин рассказал, что на пляже присоединился к выпивавшей компании тайцев, потом уснул, а когда проснулся, сразу пошел звонить жене.

БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Пропавший 30 мая в таиландском курортном городе Паттайя 38-летний пенсионер МЧС из Ангарска Владислав Пузанов самостоятельно вернулся к семье через три дня, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева, занимавшаяся поисками пропавшего.

"Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идет домой. И через полчаса действительно пришел в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу. Он был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов и что пришел домой в ночь на воскресенье, а не на вторник", - рассказала волонтер, говорившая во вторник с обоими супругами.

Ранее Шерстобоева сообщила, что Пузанов отправился в Таиланд с женой и тремя детьми. Вечером, накануне пропажи, мужчина с другом пошли прогуляться по парку в Паттайе , отдыхали у моря. Домой он уже не пришел, на звонки и сообщения не отвечал. Супруга обратилась к директору пляжа за помощью в поисках мужа.

По словам волонтера, россиянин рассказал, что на пляже присоединился к выпивавшей компании тайцев, потом уснул, а когда проснулся, сразу пошел звонить жене.