Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС

Он обратил внимание, что при выходе из Евразийского экономического союза Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. В стране вырастут цены на топливные ресурсы, что обойдется ей в 14% ВВП. Кроме того, выходцам из Армении придется покупать патенты для работы в России.