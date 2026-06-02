Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в ЕС, когда получит статус кандидата или официально обратится к союзу для вступления, заявил Пашинян.
ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян газете "Известия".
"Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме", — сказал он.
На минувшей неделе в Астане прошел саммит ЕАЭС, его участники обсудили планы Еревана вступить в Евросоюз. Пашинян, сославшись на занятость из-за предвыборной кампании, не приехал. По итогам встречи Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению провести общенациональной референдум о присоединении к европейскому сообществу.
Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Он обратил внимание, что при выходе из Евразийского экономического союза Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. В стране вырастут цены на топливные ресурсы, что обойдется ей в 14% ВВП. Кроме того, выходцам из Армении придется покупать патенты для работы в России.