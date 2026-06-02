Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

По его словам, лучшим шагом был бы отказ от всяких ограничений на экспорт в РФ армянской продукции. "Фитосанитария всегда присутствовала и должна присутствовать. Здоровье (потребителей - ред.) и качество товаров очень важны", - заявил Пашинян, добавив, что в настоящее время этот вопрос, на его взгляд, приобрел политическую окраску.