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Пашинян провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 02.06.2026
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11:49 02.06.2026 (обновлено: 12:05 02.06.2026)
Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Пашинян заявил, что накануне провел позитивный телефонный разговор с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • Он считает, что лучшим шагом был бы отказ от ограничений на экспорт армянской продукции в Россию, хотя вопрос приобрел политическую окраску.
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным вчерашний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор", - сказал Пашинян.
По его словам, лучшим шагом был бы отказ от всяких ограничений на экспорт в РФ армянской продукции. "Фитосанитария всегда присутствовала и должна присутствовать. Здоровье (потребителей - ред.) и качество товаров очень важны", - заявил Пашинян, добавив, что в настоящее время этот вопрос, на его взгляд, приобрел политическую окраску.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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