Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- Он считает, что лучшим шагом был бы отказ от ограничений на экспорт армянской продукции в Россию, хотя вопрос приобрел политическую окраску.
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным вчерашний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, лучшим шагом был бы отказ от всяких ограничений на экспорт в РФ армянской продукции. "Фитосанитария всегда присутствовала и должна присутствовать. Здоровье (потребителей - ред.) и качество товаров очень важны", - заявил Пашинян, добавив, что в настоящее время этот вопрос, на его взгляд, приобрел политическую окраску.