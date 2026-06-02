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Пашинян пообещал заплатить за урожай, который не смогут поставить в Россию - РИА Новости, 02.06.2026
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10:35 02.06.2026
Пашинян пообещал заплатить за урожай, который не смогут поставить в Россию

Пашинян заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставлять в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
  • Пашинян заявил, что в случае возникновения «несправедливых препятствий для экспорта» будут реализованы программы поддержки и субсидирования.
  • Пашинян указал на необходимость диверсификации рынков сбыта и отметил, что несколько бизнес-делегаций уже отправились за границу для поиска новых рынков.
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
"Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт", - заявил Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Он уточнил, что во всех случаях, когда будут возникать "несправедливые препятствия для экспорта", будут реализованы программы поддержки, субсидирования, если подлежащая экспорту продукция не будет экспортирована. Вместе с тем, он признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары.
"Но нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта, и уже сегодня несколько наших бизнес-делегаций отправились (за границу – ред.). Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей", - заверил Пашинян.
При этом он утверждает, что объемы продукции в целом не такие уж большие и одна нормальная европейская сеть супермаркетов может с ней справиться. Пашинян указал также на необходимость диверсификации рынков сбыта
Россельхознадзор ранее заявил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве.
В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.
С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
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АрменияМоскваРоссияНикол ПашинянФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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