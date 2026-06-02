Пашинян пообещал заплатить за урожай, который не смогут поставить в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Пашинян заявил, что в случае возникновения «несправедливых препятствий для экспорта» будут реализованы программы поддержки и субсидирования.

Пашинян указал на необходимость диверсификации рынков сбыта и отметил, что несколько бизнес-делегаций уже отправились за границу для поиска новых рынков.

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за урожай, которые они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

"Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении , и экспорт", - заявил Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня.

Он уточнил, что во всех случаях, когда будут возникать "несправедливые препятствия для экспорта", будут реализованы программы поддержки, субсидирования, если подлежащая экспорту продукция не будет экспортирована. Вместе с тем, он признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары.

"Но нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта, и уже сегодня несколько наших бизнес-делегаций отправились (за границу – ред.). Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей", - заверил Пашинян.

При этом он утверждает, что объемы продукции в целом не такие уж большие и одна нормальная европейская сеть супермаркетов может с ней справиться. Пашинян указал также на необходимость диверсификации рынков сбыта

Россельхознадзор ранее заявил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве.

В понедельник Россельхознадзор сообщил, что по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.