Рейтинг@Mail.ru
Овечкин вручил Тримблу награду лучшему игроку Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:16 02.06.2026 (обновлено: 21:01 02.06.2026)
Овечкин вручил Тримблу награду лучшему игроку Единой лиги ВТБ

Овечкин вручил баскетболисту Тримблу награду лучшему игроку "регулярки" Лиги ВТБ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлона Корстин, Мело Тримбл и Александр Овечкин
Илона Корстин, Мело Тримбл и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин вручил Мело Тримблу награду самому ценному игроку регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
  • Вручение состоялось перед первым матчем финальной серии плей-офф в Москве совместно с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вручил защитнику баскетбольного ЦСКА Мело Тримблу награду самому ценному игроку регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Во вторник перед первым матчем финальной серии плей-офф в Москве Овечкин вручил приз американскому баскетболисту совместно с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин.
Обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с первого ряда наблюдает за матчем финала турнира между ЦСКА и казанским УНИКСом.
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Американец Тримбл стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ
Вчера, 19:55
 
БаскетболАлександр ОвечкинИлона КорстинЦСКАВашингтон КэпиталзУНИКСЕдиная лига ВТБНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала