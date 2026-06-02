Овечкин вручил Тримблу награду лучшему игроку Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин вручил Мело Тримблу награду самому ценному игроку регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
- Вручение состоялось перед первым матчем финальной серии плей-офф в Москве совместно с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вручил защитнику баскетбольного ЦСКА Мело Тримблу награду самому ценному игроку регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Во вторник перед первым матчем финальной серии плей-офф в Москве Овечкин вручил приз американскому баскетболисту совместно с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин.
Обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с первого ряда наблюдает за матчем финала турнира между ЦСКА и казанским УНИКСом.